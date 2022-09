Nonni e bambini alla scoperta degli affreschi di Villa Della Porta Bozzolo

Il programma prevede una visita guidata per le sale interne della villa, a seguire un laboratorio. Aperte le prenotazioni

Un appuntamento speciale a Villa Della Porta Bozzolo in occasione della Festa dei Nonni. Domenica 2 ottobre, alle 15, in villa si terrà il laboratorio per bambini “Trompe l’oeil, scherzi e magie della pittura” che permetterà a piccoli e adulti di divertirsi insieme.

Il programma prevede una visita guidata, durante la quale i bambini ed i nonni saranno accompagnati ad esaminare e osservare insieme la tecnica illusionistica del trompe l’oeil utilizzata sulle pareti della villa, per scoprire quale scopo avessero gli inganni visivi per i padroni di casa. A seguire, un laboratorio inviterà grandi e piccini a disegnare e colorare piccoli “scherzi” in cartoncino.

BIGLIETTI

Se ti iscrivi al FAI in loco o rinnovi il giorno dell’evento entri gratuitamente e ti rimborsiamo il biglietto.

Biglietto + attività:

Iscritti FAI: € 5 bambino – gratis adulto

Intero: € 12

Ridotto 6-18 anni: € 10

ORARI

Inizio laboratorio ore 15.00

CONTATTI

Per informazioni:

Tel. 0332 624136

Email faibozzolo@fondoambiente.it