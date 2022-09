Novità dolci e salate al Punto Rosso di Saronno, il nuovo bar di via Gorizia 41 aperto dalla Paolo Lazzaroni e figli, storica azienda dolciaria saronnese. Oltre al bar è aperto anche lo spaccio dolciario con vendita diretta di biscotti e liquori.

Con l’autunno, il giovedì e il venerdì l’orario è stato allungato fino alle 20:30, per potersi godere appieno gli aperitivi negli spazi con 50 posti a sedere: tre le tante proposte a disposizione, sempre aggiornate, c’è la gustosa novità del Pizzattone, il panettone salato alla pizza con mozzarella julienne e pomodoro, acquistabile sia intero che servito in piccole tartine con formaggio morbido, ideale per l’aperitivo.

Al bar vengono serviti col caffè e venduti gli amaretti appena sfornati: ogni settimana appuntamento il mercoledì alle 10 e il lunedì e il venerdì alle 15 per i clienti che vogliono assaggiare questa prelibatezza tipica made in Saronno.

La gamma di amaretti sfornati e serviti al bar si è allargata ulteriormente: a luglio oltre ai classici sono stati introdotti quelli con granella di pistacchio, da settembre la gamma conta anche quelli ricoperti al cioccolato.

Le novità dolci però non si fermano qui. A breve ci saranno gustosissime sorprese.