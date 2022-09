Nuova mostra personale dello scultore svedese Johannes Nielsen da PUNTO SULL’ARTE a Varese

Riparte sabato 17 settembre, dopo la pausa estiva, la stagione espositiva della Galleria PUNTO SULL’ARTE e lo fa con la mostra personale dello scultore JOHANNES NIELSEN (1979), uno dei massimi scultori svedesi della sua generazione e tra i primi artisti ad essere entrato a far parte della Galleria varesina nel 2011.

Negli anni Nielsen ha saputo affermarsi sulla scena artistica internazionale dopo il tirocinio in Irlanda e una lunga permanenza in Cina, dove tutt’ora vive e lavora. Il vernissage della mostra si terrà sabato 17 settembre dalle 17 alle 19 presso la sede principale di viale Sant’Antonio 59/61 a Varese (Casbeno). Alle ore 18 il curatore Angelo Crespi presenterà al pubblico l’essenza della mostra.

Quella di Nielsen è un tipo di scultura classica, il materiale privilegiato è il bronzo, che non rinuncia però a una dimensione di forte contemporaneità, come per esempio nella serie dedicata al corpo umano, in cui la crisi dell’uomo moderno trova plastica esemplificazione in figure smagrite al limite della sopportazione visiva, in figure scomposte o che presentano sfasature rispetto al loro asse, pur restando sempre nella compostezza di una forma che rimanda alla grande tradizione scultorea del Novecento.

C’è poi il tema del cavallo, una delle tipologie predilette da Nielsen che ne ha fatto un tratto distintivo della sua ricerca: lo scultore modella i propri cavalli in qualche modo rifacendosi alle leggende del proprio Paese d’origine. Opere leggere e filiformi che la critica ha descritto come caratterizzate da un minimalismo estetico che trasmette essenzialità e movimento. Corpi umani e animali delicati e leggeri realizzati utilizzando come modelli d’eccezione gli alberi dalle cui forme prende ispirazione per plasmare la vita, le braccia e le gambe dei suoi soggetti. Ne risultano corpi stilizzati, in perfetta mimesi figurale con la natura, che ricordano atmosfere cariche di suggestioni tese a ricordarci che tutto è unicamente e inevitabilmente temporaneo.

In mostra saranno esposte 20 sculture in bronzo, 10 inediti in ceramica e una selezione di recentissime opere uniche su carta. Un Catalogo Bilingue con la riproduzione delle opere esposte e il testo critico di Angelo Crespi sarà realizzato da PUNTO SULL’ARTE. La mostra resterà aperta fino al 22 Ottobre.

Al primo piano della galleria di viale Sant’Antonio, 59/61e nella seconda sede nel centro pedonale in via San Martino della Battaglia è possibile come sempre ammirare una selezione di opere degli artisti rappresentati da PUNTO SULL’ARTE, opere di pittura e scultura realizzate da Artisti italiani e stranieri come Valeria Vaccaro, Annalù, Tom Porta, Jernej Forbici, Lene Kilde, Claudia Giraudo, Federico Infante, Matteo Pugliese, Giorgio Laveri, e tanti altri.

JOHANNES NIELSEN –SILENT ANATOMY

17 Settembre – 22 Ottobre 2022

Vernissage: SABATO 17 SETTEMBRE, dalle 17 alle 19

Mail. info@puntosullarte.it

Web. puntosullarte.com

Facebook PUNTOSULL’ARTE

Instagram puntosullarte

Sede I

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 VareseTel. 0332320990

Martedì–Sabato h 9.30-17

Sede II

Via San Martino della Battaglia, 6

21100 Varese Tel. 03321690569

Martedì-Sabato h 9.30-13.30 e 14-17.30