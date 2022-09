Una nuova piazza per Vinago, la Lega di Mornago organizza un incontro pubblico

“L’attenzione di Regione Lombardia per il territorio e i comuni’’, questo il titolo della serata pubblica organizzata dalla Lega Nord Mornago che si terrà presso l’Hill Pub di Vinago (via Ss. Gaudenzio e Biagio 3) venerdì 9 Settembre alle 21:00. Si tratta di una serata di confronto sul progetto della piazza di Vinago: “un’occasione – spiegano gli organizzatori – per una progettazione partecipata che coinvolga la cittadinanza e tutte le altre parti interessate, per arrivare al progetto migliore e più adatto alle esigenze della frazione di Vinago”.

Oltre ad essere aperto alla cittadinanza e alla maggioranza in consiglio comunale, l’evento vedrà la partecipazione di esponenti politici del territorio Varesotto, come il consigliere regionale e vicepresidente della commissione bilancio Marco Colombo, responsabile del finanziamento alla base dell’intervento di riqualifica della piazza, e l’onorevole Matteo Bianchi, parlamentare di Morazzone in corsa alle politiche del 25 Settembre per il Carroccio.

‘’Lo scopo della serata’’, spiega il segretario della Lega Mornaghese Simone Marcolli, ‘’è coinvolgere tutte le parti interessate, dalla cittadinanza, che più di tutti vivrà l’impatto di questo intervento e dovrebbe quindi avere voce in capitolo, agli esponenti della maggioranza, ovvero chi si trova a gestire questi importanti fondi, fino ai nostri rappresentanti presso l’ente regionale e presso il parlamento, che dimostrano come il lavoro della Lega miri costantemente a fare l’interesse dei cittadini e dei loro territori con attenzione e concretezza. Questo per arrivare, almeno nelle nostre intenzioni, ad una vera e propria progettazione partecipata, che permetta, attraverso il confronto di tutte le parti sopra citate, di arrivare al progetto migliore e più adatto alle esigenze della frazione di Vinago’’.

‘’A nome quindi di tutto il gruppo della Lega’’, conclude il segretario, ‘’auspico la massima partecipazione da parte della cittadinanza e dei rappresentanti della maggioranza e rivolgo un invito a tutti quanti volessero prender parte, convinto che solo attraverso la partecipazione ed il confronto si possano raggiungere risultati importanti e ottimali ed evitare divisioni che, almeno su opere così importanti, rischiano di rivelarsi dannose e miopi’’.