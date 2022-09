Sono oltre 12mila le aziende guidate da donne in provincia di Varese

In tutta la provincia di Varese sono 12.474 le aziende guidate da donne. L’imprenditoria femminile copre il 20,9% del totale delle aziende registrate. Un numero piuttosto alto, superiore rispetto alla media delle altre province lombarde, ma leggermente più basso di quella registrata a livello nazionale. Nel corso della giornata organizzata dalla Camera di Commercio di Varese sabato 24 settembre alle Ville Ponti, nove imprenditrici hanno raccontato le loro storia e quelle delle loro aziende. Un momento di confronto, ma anche di approfondimento e di supporto per il fare impresa. L’evento fa parte delle iniziative organizzate in occasione della Settimana dello sviluppo sostenibile.

L’incontro di sabato è stato promosso dal Comitato imprenditoria femminile: un organo della Camera di Commercio con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’attività di imprenditrici donne sul territorio provinciale. «Il nostro scopo – spiega Ilaria Broggian, presidente del Comitato imprenditoria femminile di Varese – è colmare il gap che esiste tra imprenditori maschile e femminile. A Varese siamo presenti dal novembre del 2021 e in questi pochi mesi abbiamo avviato diverse iniziative per promuovere l’iniziativa femminile. Abbiamo aperto bandi offrendo contributi maggiori per le donne che fanno impresa, supportato le imprenditrici nella presentazione delle domande per finanziamenti e bandi e promosso l’impresa femminile nelle scuole».

«Il nostro Comitato per l’imprenditoria femminile – aggiunge Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio di Varese – è nuovo, ma è partito col piede giusto portando molti progetti interessanti. L’obiettivo della Camera di Commercio è quello di dare a chi ha le qualità giuste gli strumenti migliori per emergere, senza discriminazioni tra uomini e donne».

Nel corso della giornata nove imprenditrici hanno raccontato le loro esperienze e le storie delle proprie aziende. La prima è stata Carla Fasan, titolare del negozio alimentare Sapori 2 cuori; Elisa Boldi, fondatrice del sito di baratto online cose(in)utili, Chiara Fasan, di Trust Cargo srl (l’intervista di VareseNews); Stefania Vanerio, che gestisce lo shop online Il Barattolo Sfuso; Michela Papagno, lifestyle e business coach; Valeria Dellea, della Delsa srl; Greta Carla Achini, titolare di Effetto Ottico; Maria Teresa Spinelli, proprietaria della sartoria Teresa HandMade; Eleonora Merlo, della Ivng spa; Chantal Antonizzi, titolare di Le sfuse snc; Monica Neri, ITineri srl; Sara Malaguti, di Flowerista srl e cofondatrice di Vivarium Creative lab e Cinzia Caprino, di La Cinzia srl.