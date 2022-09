Oltre 7.200 abbonamenti in Serie D per il Catania di Ross Pelligra

Che Catania sia una piazza calda era cosa nota. Il fallimento della scorsa stagione non ha intaccato la passione della Città dell’Elefante, anzi, l’arrivo in estate come presidente dell’industriale Ross Pelligra – lo stesso che è stato presentato a Palazzo Estense come investitore della Pallacanestro Varese, catanese di origini – ha fatto deflagrare l’entusiasmo della piazza. (Nella foto da Facebook Catania SSD John Caniglia, Ross Pelligra e l’ex calciatore australiano Vincenzo Grella, vicepresidente)

Il club rossazzurro, che domenica prossima inizierà il campionato da Ragusa, sta portando avanti una campagna abbonamenti incredibile: nella serata di mercoledì 14 settembre erano stati acquistati 7.201 tagliandi stagionali. “Melior de cinere surgo”, è il motto utilizzato dalla società che ben rappresenta la ripartenza: risorgerò dalle ceneri migliore. Un numero che avrebbe un ottimo riscontro anche in Serie A, ma che si riferiscono al prossimo campionato di Serie D. Prezzi in linea con la categoria (dai 65 € in curva ai 400 della tribuna Elite, un minimo di 50 € per i ridotti).

Sicuramente ha influito sul risultato – ancora parziale – una campagna acquisti davvero sontuosa per la categoria: Francesco Lodi, Gianluca Litteri, Michele Somma, Giuseppe Giovinco, Manuel Sarao, Giuseppe Rizzo e la ciliegina sulla torta del varesino Giuseppe de Luca.

Il numero totale degli abbonamenti è destinato a salire ancora, anche considerando che le card “We Catania” sono salite a quota 11.502. Questa carta è lo strumento necessario per l’acquisto dell’abbonamento: per garantirselo, il tifoso non dovrà sostenere alcun costo, perché il Catania si farà carico delle spese. In pratica una prenotazione sull’abbonamento.