Oltre un milione di euro ai comuni del Varesotto per i danni del maltempo del 2021

In arrivo 1,2 milioni per i danni provocati dal maltempo nel 2021. Si tratta di fondi sbloccati della Protezione civile e destinati a Comuni, Comunità Montane e Province dei territori di Como, Sondrio e Varese.

Tra le amministrazioni che riceveranno i contributi maggiori ci sono Brusimpiano che riceverà 400.000 euro, Gavirate che ottiene 75.000 e Luino 65.000 euro.

Il decreto per l’attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 maggio, che assegna 18,6 milioni di euro è stato firmato oggi, presso la direzione generale Territorio e Protezione civile.

Il Piano approvato stanzia circa 17,3 milioni di euro per la realizzazione di un piano interventi pubblici e circa 1,4 milioni ai privati (nuclei familiari ed attività economiche e produttive), oltre ai contributi per l’autonoma sistemazione, in conseguenza degli eventi metereologici che si sono verificati dal 3 luglio all’8 agosto 2021. In totale quasi 19 milioni di euro.

Dei fondi assegnati, circa 12,8 milioni sono le risorse destinate alla provincia di Como, compreso lo stralcio urgente fatto a luglio per Laglio, circa 5 milioni alla provincia di Sondrio e circa 1,2 milioni alla provincia di Varese.

«Sono soddisfatto della misura adottata. Essa – ha fatto sapere l’assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni – permetterà ai beneficiari dei contributi di avviare, inizialmente, gli interventi necessari per ripristinare il comparto pubblico ed essere rimborsati delle spese sostenute per gli interventi urgenti già svolti. Questo dopo diversi mesi di attesa, dovuta principalmente alla burocrazia centrale, che ha di fatto impedito il trasferimento immediato delle risorse ai Comuni interessati».

La programmazione dei 203 interventi pubblici riguarda le risorse messe a disposizione dalla delibera del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2022 e le economie accertate dal piano interventi urgenti.

IL DETTAGLIO DEGLI STANZIAMENTI IN PROVINCIA DI VARESE

Bregano, riparazione e ripristino del manto stradale – 4.928,42 €

Brinzio, pulizia caditoie e ripristino pozzetti di stillicidio delle acque – 12.050,48 €

Brusimpiano, messa in sicurezza dell’intero versante, con asportazione del materiale depositato a monte di via – 400.000,00 €

Cadrezzate con Osmate, ripristino dell’area oggetto di smottamento su sede stradale provinciale e comunale – 2.196,00 €

Cadrezzate con Osmate, chiusura voragine su sede stradale comunale – 7.930,00 €

Cadrezzate con Osmate, ripristino sede stradale comunale – 4.514,00 €

Cocquio Trevisago, rimozione materiale roccioso franato, pulizia alveo e ripristino argini – 40.000,00 €

Comerio, intervento in alveo di ripristino argini e sezione idraulica – 10.000,00 €

Cuasso al Monte, allontanamento acque da scuola primaria e predispoizione rete di scarico di acque piovane provenienti dalla copertura dell’edificio e dal parcheggio esterno – 20.000,00 €

Cuasso al Monte, ripristino viabilità provinciale (Via Provinciale Borgnana) mediante rimozione alberi caduti – 2.000,00€

Cuasso al Monte, ripristino viabilità comunale – 1.000,00 €

Cuasso al Monte, ripristino dei danni alle strade comunali e ai tombotti di sottopasso, ricostruzione della pavimentazione stradale e ricostruzione dell’alveo – 16.000,00 €

Cuasso al Monte, pulizia e ripristino viabilità – 3.000,00 €

Cuasso al Monte, predisposizione di nuove tubazioni di scarico fino al corso d’acqua e rimodellazione della pavimentazione stradale – 17.500,00 €

Cuasso al Monte, pompaggio di acqua dalle case e pulizia del fango detriti e rimozione di sassi dalle abitazioni e dalla strada, deposito provvisorio del materiale, smaltimento e trasporto detriti – 10.500,00 €

Cuasso al Monte, rimozione acqua dal piano seminterrato di abitazione privata effettuata da ditta con nuovo contratto – 1.000,00 €

Cugliate Fabiasco, ripristino tombinature; Interventi varie di pulizia e sgombero materiale dalle strade – 6.100,00 €

Cugliate Fabiasco, intervento al fine di liberare le paratie dal deposito di vario materiale – 6.100,00 €

Gavirate, rimozione del materiale – 28.000,00 €

Gavirate, rimozione del materiale depositato all’interno dell’alveo in corrispondenza delle abitazioni onde evitare l’esondazione verso le stesse – 25.000,00 €

Gavirate, demolizione del ponte sul Valle Pozzolo e formazione di nuove rampe di collegamento al nuovo ponte provvisorio – 22.400,00 €

Ispra, ricostruzione sponde dell’alveo mediante posa di massi ciclopici; pulizia del fondo dell’alveo; verifica statica del ponte ed eventuale messa in sicurezza – 15.000,00 €

Ispra, rimozione di terra e massi ciclopici crollati e ricostruzione sponde alveo e messa in sicurezza – 10.000,00 €

Ispra, ricostruzione sponde dell’alveo mediante posa di massi ciclopici e pulizia del fondo dell’alveo e verifica statica del pojte e relativa eventuale messa in sicurezza – 15.000,00 €

Luino, smaltimento materiali di svaso e otturanti e messa in sicurezza dell’area – 10.664,91 €

Luino, ripristino del cunicolo danneggiato – 50.000,00 €

Luino, rimozione, carico e smaltimento materiali varie alberature cadute e ramaglie – 3.061,20 €

Maccagno con Pino e Veddasca, asportazione del materiale all’interno dell’alveo del reticolo minore e dalle aree limitrofe – 5.978,00 €

Maccagno con Pino e Veddasca, asportazione del materiale alluvionale, ripristino della viabilità locale – 12.200,00 €

Orino, ripristino della funzionalità delle caditorie a salvaguardia della viabilità locale – 50.000,00 €

Orino, pulizia e ripristino della sede stradale – 7.000,00 €

Porto Valtravaglia, pulizia e ripristini tubazione di smaltimento acqua piovana – 10.000,00 €

Rancio Valcuvia, rimozione inerti e ripristino sezione d’alveo e margini ammalorati – 40.000,00 €

Ranco, rifacimento tetto spogliatoi del campo sportivo e completo rifacimento della struttura. Trattasi di edificio strategico inserito nel Piano di Protezione civile – 50.000,00 €

Taino, ripristino del regolare reflusso della roggia e asportazione dei detriti dalla strada – 2.777,55 €

Taino, messa in sicurezza con opere (pulizia dei fossati) per consentire il corretto deflusso delle acque e rimozione dalla strada dei rifiuti, macerie, materiale vegetativo e alluvionale – 805,81 €

Taino, messa in sicurezza per consentire il corretto deflusso delle acque e rimozione dei rifiuti, macerie, materiale vergetativo e alluvionale – 304,72 €

Taino, messa in sicurezza con opere di ripristino e sistemazione del fondo stradale per permettere l’accesso alle abitazioni – 984,00 €

Taino, messa in sicurezza, eseguita video ispezione e sistemazione con asfaltatura del tratto stradale – 5.728,20 €

Taino, riparazione del manto stradale – chiusura buca con asfalto – 245,53 €

Travedona Monate, intervento di messa in sicurezza tratto di tombinatura collassata – 47.748,00 €

Travedona Monate, opere di completamento parziale dell’intervento di messa in sicurezza tombiantura collassata – 24.252,00 €

Valganna, sistemazione del sedime stradale e dei manufatti di convogliamento delle acque – 25.000,00 €

Varese, pulizia materiale dalla sede stradale e asportazione materiale dal tombotto sotto la strada provinciale Sp. 62 e pulizia in alveo reticolo idrico minore – 25.000,00 €

Varese/Brinzio, pulizia della sede stradale e delle vasche di raccolta dei due torrenti poste a monte e a valle della strada – 10.000,00 €