Oltre un milione di studenti lombardi in aula. Nominati quasi 5000 docenti di ruolo e 25.000 supplenti

Sono 1 milione 142.939 le studentesse e gli studenti lombardi che sono tornati a lezione in 54.559 classi. Un avvio dell’anno scolastico “ordinato” lo definisce l’Ufficio scolastico regionale, al quale ha lavorato con impegno e dedizione il personale degli Uffici Territoriali delle dodici province lombarde, nominando in ruolo 4874 docenti di cui 424 di sostegno, 3 unità di personale educativo, ed assegnando 24.623 supplenze, di cui il 6.411 sul sostegno.

A garantire la regolare ripresa della vita scolastica, anche il personale ATA: 1754 le nuove assunzioni e 899 i contratti a tempo determinato. Numeri, questi, che insieme agli altri dati sulla scuola lombarda – comunque consultabili sul sito dell’Ufficio scolastico regionale – illustrano una realtà articolata e composita.

«In una delle regioni con più scuole d’Italia – si legge nella nota dell’USR – un ringraziamento particolare va a tutto il personale dell’Amministrazione scolastica, da mesi impegnato per assicurare un ritorno fra i banchi sereno, in una ritrovata normalità. L’augurio per studentesse e studenti è di poter costruire, nell’anno scolastico al via, una parte significativa del proprio futuro, grazie a una scuola aperta e inclusiva, attenta a valorizzare le eccellenze e a non lasciare indietro nessuno».