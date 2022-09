Open Day della Civica Scuola di Musica di Tradate: per la prima volta alla Mostra Agricola Zootecnica

L’appuntamento è per sabato 10 pomeriggio e domenica 11 settembre al Campo Sportivo di via Roma a Tradate, zona di accesso dall’angolo Via Moro/Via Machiavelli

Questo fine settimana (10 e 11 settembre) per la prima volta anche il Corpo Musicale Città di Tradate parteciperà come associazione alla Mostra Agricola Zootecnica, dopo aver sfilato, come di consueto, all’inaugurazione della stessa (partenza alle h. 15:00 da P.zza Mazzini). Con la Banda anche la Civica Scuola di Musica, che presenterà i propri corsi e i relativi insegnanti al pubblico della Mostra nel pomeriggio di domenica.

Sarà l’occasione per conoscere i corsi già avviati (gli strumenti a fiato, che sono anche l’anima della banda, nonché archi, pianoforte, batteria, chitarre e basso, canto, corsi collettivi,… ) e le novità, come il corso di vocalità, ideale per professionisti (es.: insegnanti, oratori) ma anche a chiunque desideri conoscere, preservare e usare al meglio il proprio strumento-voce. Inoltre sarà possibile vedere e provare – nel rispetto delle norme igieniche – anche alcuni strumenti peculiari della banda.

Ricordiamo che la Civica Scuola di Musica, nata dagli sforzi congiunti del Corpo Musicale Città di Tradate e del Comune di Tradate – Assessorato e Ufficio Cultura, ha per fine la promozione e diffusione della cultura musicale attraverso un’attenta programmazione didattica adeguata a tutti.

L’appuntamento è quindi per sabato 10 pomeriggio e domenica 11 settembre al Campo Sportivo di via Roma a Tradate, zona di accesso dall’angolo Via Moro/Via Machiavelli.

Per informazioni ed iscrizioni potete visitare il sito www.corpomusicaletradate.it, scrivere a bandatradate@gmail.com o contattare il 339.8413265 (messaggi whatsapp).