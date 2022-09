Openjobmetis battuta in volata dalla Dolomiti nella finale del torneo di Trento

Va ai padroni di casa della Dolomiti Energia il quadrangolare “Memorial Brusinelli”: la Openjobmetis viene infatti battuta 89-81 da Trento dopo una partita che i biancorossi hanno condotto per larghi tratti salvo però farsi raggiungere e superare nel quarto conclusivo.

Un peccato perché la squadra di Brase era stata capace di risalire da un avvio di marca bianconera (21-17 al 10′ con Spagnolo in evidenza) e di allungare sino al +12 a metà partita grazie a una serie di canestri – Jaron Johnson primo protagonista – che avevano messo alle corde la Dolomiti Energia. Dopo l’intervallo però la squadra di Molin ha iniziato una lenta risalita che ha permesso di arrivare a -6 alla mezz’ora di gioco e di operare il controsorpasso con lo scatenato Flaccadori. La OJM ha trovato l’ultima parità con Ross a quota 77 per poi perdere contatto (fallo tecnico al play) sino alla tripla di Lockett che ha chiuso i giochi.

Varese, ancora senza Tariq Owens – vedremo se sarà schierato mercoledì a Masnago contro l’Urania – ha trovato per lo meno un ottimo Guglielmo Caruso a centro area: il lungo napoletano ha messo a segno 20 punti con 9 rimbalzi, permettendo alla OJM di non farsi travolgere nella lotta sotto i tabelloni.

Doppia cifra anche per un concreto Johnson (18), per Ross (13) e per Woldetensae (11) anche se l’esterno azzurro è incappato in un pessimo 0/6 dall’arco, inusuale per lui e ben distante dalla prova balistica della semifinale. Male in attacco invece Brown, appena 3 punti (però 4 rubate), mentre De Nicolao ha fatto addirittura registrare uno “zero” alla voce punti segnati. Per i padroni di casa, Flaccadori ha chiuso a quota 20: solo sette i giocatori in campo con quattro in doppia cifra.

Il bilancio del precampionato della Openjobmetis parla ora di un solo successo (ieri su Verona) a fronte di quattro sconfitte, al netto del valore degli avversari (due volte Milano e una il Panathinaikos, ma l’Armani ha faticato con Pesaro…) e dell’assenza di Owens che per le sue caratteristiche resta un giocatore chiave per il gioco di Brase e di Varese. Mercoledì 21, alle 20,30, l’unica esibizione amichevole alla Enerxenia Arena contro l’Urania Milano (serie A2) dell’ex Andrea Amato.

DOLOMITI EN. TRENTO – OPENJOBMETIS VARESE 89-81

(21-17; 38-50; 64-70) TRENTO: Gaye ne, Morina ne, Conti 4, Spagnolo 13, Forray 8, Zangheri ne, Flaccadori 20, Calamita ne, Dell’Anna ne, Grazulis 16, Atkins 14, Lockett 14. All. Molin.

VARESE: Ross 13 (4-9, 1-3), Woldetensae 11 (3-3, 0-6), De Nicolao (0-1, 0-1), Reyes 7 (0-2, 3-4), Librizzi (0-1), Virginio (0-1, 0-2), Ferrero 9 (3-4 da 3), Brown 3 (0-1, 1-3), Caruso 20 (9-14), Johnson 18 (2-4, 3-7), Kouassi ne, Blair ne. All. Brase.

ARBITRI: Bartoli, Borgo, Bettini

NOTE. Da 2: T 22-41, V 21-38. Da 3: T 6-24, V 8-28. Tl: T 27-33, V 15-19. Rimbalzi: T 40 (12 off., Grazulis, Atkins 8), V 34 (9 off., Caruso 9). Assist: T 12 (Spagnolo 3), V 14 (Ross 6). Perse: T 14 (Spagnolo, Grazulis 3), V 21 (Woldetensae 5). Recuperate: T 9 (Lockett 5), V 10 (Brown 4). Usc. 5 falli: Atkins, Woldetensae. F. tecnico: Brase, Ross.

EUROBASKET: DE NUEVO ESPAÑA

Quarto titolo europeo per la Spagna allenata da Sergio Scariolo che a Berlino supera nettamente – e con merito – la Francia con il risultato di 88-76. Furie Rosse sempre avanti nel punteggio, guidate da uno straordinario Juancho Hernangomez, 27 punti (in 26′); 14 quelli del fratello Willy e di Lorenzo Brown. Per i transalpini 23 di Fournier, male invece Gobert. Bronzo alla Germania.