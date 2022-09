Openjobmetis, primo infortunio: guaio muscolare per Tariq Owens

Ad un mese esatto dalla prima partita di campionato (2 ottobre, in casa contro Sassari) la Openjobmetis registra il primo infortunio stagionale: a fermarsi è Tariq Owens, il “pivot leggero” originario dello stato di New York che a 27 anni si appresta a disputare la prima stagione da “pro” in Europa.

Owens, secondo le informazioni diffuse dalla Pallacanestro Varese, ha riportato una “lesione muscolare di primo grado” al muscolo adduttore lungo destro. Si tratta, quindi, di un infortunio leggero che però costringerà il lungo a restare fermo per qualche tempo.

Lo stop di Owens risale a qualche giorno fa (sempre secondo il comunicato del club) e quindi il giocatore è già sotto le cure dello staff medico biancorosso: le sue condizioni saranno rivalutate tra una decina di giorni e quindi – quasi certamente – non potrà disputare le prime partite di precampionato.

La Openjobmetis dovrà infatti disputare il torneo di Cagliari sabato 10 e domenica 11 settembre e sarà ridotta ai minimi termini sotto canestro perché i biancorossi sono anche senza Justin Reyes, unico componente della squadra impegnato in nazionale (con Portorico) in questo periodo. Largo quindi a Guglielmo Caruso supportato da Giancarlo Ferrero e Nicolò Virginio.