Operai metalmeccanici e tecnici elettrici: Openjobmetis cerca decine di lavoratori

Lavoro e formazione, cultura aziendale moderna e contesto professionale all’avanguardia: una chimera? Non nella provincia di Varese, territorio ricco di aziende solide e strutturate in diversi ambiti, pronte ad accogliere giovani alle prime esperienze o personale specializzato in cerca di una nuova collocazione.

Openjobmetis SpA è incaricata della ricerca e selezione di 60 Operai Specializzati da inserire presso importanti realtà attive nel settore metalmeccanico sul nostro territorio varesino. Nello specifico si ricercano le seguenti figure:

Operai specializzati come tornitori e fresatori su macchine a controllo numerico, rettificatori, saldatori, piegatori lamiera su macchine automatizzate e addetti al controllo qualità. Requisiti almeno 2 anni di esperienza pregressa nel ruolo, conoscenza dei principali strumenti da banco (avvitatori/trapani a colonna) e dei principali strumenti di misura (calibri/micrometri) e capacità di lettura disegno tecnico.

Profili Junior alla prima esperienza con diploma tecnico in meccanica/meccatronica, industrie elettriche, elettronica o qualifica professionale triennale o titoli di studio equivalenti

Le persone scelte dovranno essere disponibili al lavoro su turni oppure su turno centrale a seconda dell’esigenza dell’azienda. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione con concreta possibilità di successiva assunzione diretta da parte dell’azienda. Per saperne di più clicca qui.

Inoltre, per chi fosse diplomato in ambito elettrico-tecnico o in possesso di un attestato di qualifica, Openjobmetis SpA, promuove un percorso di formazione e inserimento professionale allo scopo di intraprendere una carriera professionale presso le più importanti aziende dell’indotto Enel.

Le figure ricercate sono quelle di Tirafili e Giuntisti. Si richiede diploma scuola superiore o attestato di qualifica professionale (elettrico, elettronico o tecnologico), oltre all’attitudine a svolgere un lavoro in cantiere e all’aperto. Si offre un contratto a tempo indeterminato con inserimento diretto a superamento del corso. È previsto un iniziale corso di formazione gratuito di 5 settimane, propedeutico all’inserimento e finalizzato ad apprendere le tecniche del mestiere e le normative in materia di sicurezza. Il corso di terrà a Busto Arsizio e partirà il prossimo 24 ottobre. Per saperne di più clicca qui.