Orapark, musica e preghiere: gli oratori di Castellanza in festa i 75 e 45 anni di fondazione

L’Oratorio Sacro Cuore (OSC) e l’Oratorio San Giuseppe (OSG) di Castellanza festeggiano rispettivamente il 75esimo e il 45esimo anniversario dalla fondazione con quattro giorni di festa: dal 23 al 26 settembre presso la struttura di Via Adua, 2 saranno proposte iniziative per grandi e piccini. Giochi, attività sportive, serate in musica e di teatro animeranno il programma delle giornate, intrattenendo e facendo divertire tutti i partecipanti. Particolare rilievo avranno i momenti di preghiera, con la celebrazione Eucaristica della domenica con la quale si accoglieranno ufficialmente Don Jacopo, nuovo vicario parrocchiale, e Suor Mafalda, collaboratrice sulla pastorale giovanile.

Il programma della festa

La festa prevedrà un ricco programma di iniziative inaugurate venerdì 23 settembre alle ore 21 in OSC con l’ingresso dei ragazzi e delle ragazze della Fiaccola e un momento di preghiera per tutta la comunità.

Il pomeriggio di sabato 24 i cancelli dell’oratorio apriranno alle ore 14 con una grande novità: L’ORAPARK, un piccolo lunapark con i giochi di una volta, come il tiro ai barattoli, la palla in buca, la carabina ad elastico, i ferri di cavallo e tanti altri dove tutti potranno divertirsi e i più grandi potranno ritornare bambini con sfide divertenti e indimenticabili. Il pomeriggio sarà poi animato da tornei per tutti i gusti che prenderanno il via alle ore 14.30: beach volley, scala 40 e calcio balilla umano. Per i più piccoli dalle ore 16.00 una baby race e una gara di Go – Kart a pedali. Per le iscrizioni è possibile inviare una mail a: sacrocuore@cpcastellanza.it La serata si concluderà con uno spettacolo organizzato dai ragazzi dell’oratorio, in scena alle ore 21 e la visione della raccolta di foto dell’estate appena trascorsa.

Domenica 25 alle ore 10.30 si terrà la Santa Messa, che sarà l’occasione per accogliere ufficialmente Don Jacopo e Suor Mafalda e durante la quale ci sarà la Professione di Fede dei ragazzi di prima superiore. Terminata la messa verrà inaugurata la nuova cappella dell’Oratorio, recentemente ristrutturata, e a seguire un aperitivo per tutti e la vendita delle torte. La giornata proseguirà con il pranzo e, a partire dalle ore 15, con un giocone per tutti e la preghiera di inaugurazione dell’anno oratoriano 2022/2023 “Sostare con Te”. Il pomeriggio vedrà inoltre le finali dei tornei sportivi. Ospite d’eccezione della serata sarà la “IPOP BAND”, che animerà la serata con cover delle canzoni più famose degli ultimi anni, per il divertimento di giovani e meno giovani.

La festa proseguirà lunedì 26 con una risottata e l’estrazione dei premi della lotteria 2022.

Durante le giornate di sabato e di domenica saranno attivi gonfiabili, per il divertimento dei più piccini, e la caratteristica “asta mesta”, per l’acquisto di oggetti adatti a tutti i gusti e l’ORAPARK.