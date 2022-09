Ore 23, riaperto il ponte di ferro tra Sesto Calende e Castelletto Ticino

Nella tarda serata di ieri, lunedì 19 settembre (alle ore 23), è stato riaperto al traffico veicolare lo storico “ponte di ferro” che collega Sesto Calende e Castelletto Ticino, e quindi la Lombardia con il Piemonte.

Il ponte era stato chiuso nell’ultimo periodo (dalla fine del mese di agosto) per una serie di interventi di messa in sicurezza e manutenzione effettuati sia da Anas per la parte stradale, sia da RFI per quella ferroviaria. I tempi sono stati rispettati perché proprio la data del 19 era quella prevista per tornare percorribile.

Tuttavia il ponte sarà ancora oggetto di qualche limitata chiusura nelle ore notturne, per consentire agli operai di completare le opere, tant’è vero che è previsto – tra il 20 settembre e il prossimo 1° maggio – che venga istituito un senso unico alternato lungo l’area interessata dai lavori tra le ore 21 di sera e le 5,30 del mattino successivo.