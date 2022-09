Organizzare visite guidate al Sacro Monte, un incontro per gli insegnanti

Giovedì 8 settembre alle ore 14:30 è in programma un incontro riservato agli insegnanti presso il Centro Espositivo Macchi alla I Cappella (Sacro Monte di Varese).

In previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico, le e gli insegnanti avranno l’occasione di conoscere in anteprima le possibilità di visite guidate gratuite in programma per l’anno 2022-2023: percorsi finanziati per conoscere il patrimonio del territorio di Varese e pensati per le scuole di ogni ordine e grado.

Oltre ad essere un momento di confronto, sarà possibile opzionare in loco le date per le uscite della rispettiva scuola. Nella giornata verrà distribuita anche una recente pubblicazione sul territorio.

Sede – Centro espositivo Macchi presso la I cappella del Viale del Sacro Monte di Varese. Parcheggi disponibili in P.le Montanari, distante 5/10 minuti a piedi

Costo – gratuito

Prenotazioni – info@archeologistics.it – tel. +39.3288377206