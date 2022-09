Ottanta docenti a lezione sulla biodiversità del bosco della Regio Insubrica

Oltre 80 docenti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie dell’area insubrica hanno partecipato alla Giornata formativa transfrontaliera dal titolo “Bosco o foresta, quanta biodiversità!”, tenutasi sabato 17 settembre a Mezzana, presso il Centro Professionale del Verde.

L’incontro era stato promosso dalla Regio Insubrica tramite il gruppo di lavoro specificatamente costituito per svolgere attività di sostegno alla salvaguardia dell’ambiente, composto dal Cantone Ticino per il tramite del Dipartimento del Territorio, del Dipartimento dell’Educazione della cultura e dello sport, dell’Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR), da Regione Lombardia e Regione Piemonte, dalle Province di Como, Lecco, Varese, Novara e Verbano Cusio Ossola, dall’ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), dalla Federazione Ticinese per l’Acquicoltura e la Pesca, dal Parco del Lura e dai Comuni di Chiasso e Mendrisio.

I partecipanti hanno potuto avvalersi delle conoscenze ed esperienze di numerosi esperti del settore – quali l’Ufficio delle Isole di Brissago, la Fondazione Valle Bavona, il WWF Svizzera e la Cooperativa Sociale Koinè – partecipando ad una serie di laboratori pratici che, oltre ad un approfondimento teorico sul tema del bosco e della biodiversità, offrono un ventaglio di proposte concrete di attività e spunti applicabili con gli alunni delle scuole.

La giornata rientra nell’ambito del progetto didattico transfrontaliero “Bosco o foresta, quanta biodiversità!”, il cui prosieguo prevede l’approfondimento e l’elaborazione di un progetto didattico in classe sul tema della biodiversità in bosco, per farne conoscere e apprezzare agli alunni la ricchezza e la varietà, le sue risorse e le molteplici funzioni. Sul sito della Regio Insubrica sono disponibili le informazioni sul progetto e il modulo per l’iscrizione delle classi.

Entro la fine di marzo 2023, i partecipanti consegneranno una scheda contenente la descrizione del percorso didattico attuato e una classe di scuola primaria/elementare di ogni Provincia/Cantone prenderà parte alla giornata premio, programmata per venerdì 12 maggio 2023 nella Provincia del Verbano Cusio Ossola. L’evento sarà finanziato dalla Regio Insubrica e offrirà a docenti e allievi di tutto il territorio insubrico l’occasione di incontrarsi e sperimentare nuove attività.