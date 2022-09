Ottimizzazione SEO: le strategie che aiutano le aziende

Oggi come oggi sono sempre più gli imprenditori e i professionisti che hanno capito l’importanza dell’ottimizzazione SEO per la loro attività.

Per qualunque azienda è importante essere presente online. Tuttavia, non basta “esserci”: è fondamentale agire nel modo più corretto e con l’intento di raggiungere determinati obiettivi di business. Per ottenere rilevanti risultati si devono usare proprio le strategie SEO. Andiamo a conoscere le principali tecniche di ottimizzazione SEO che possono mettere in atto tutti coloro che hanno un sito web.

Parole chiave: cosa sono e a cosa servono?

L’ottimizzazione SEO (Search Engine Optimization) si presenta come una risorsa che permette di far apparire un sito web tra i primi risultati della ricerca. Per questo sta facendo una positiva differenza per tantissime aziende, comportando un aumento della visibilità online e, conseguentemente, anche offline. Alla base delle strategie della Search Engine Optimization ci sono le parole chiave, o keywords, ovvero delle parole da usare all’interno delle pagine del proprio sito, delle URL e dei contenuti del blog.

Le parole chiave non sono altro che le “query”, ossia i termini che i potenziali clienti inseriscono nei motori di ricerca per trovare online ciò di cui hanno bisogno. Possono essere frasi, parole singole o più parole insieme. Per intendersi, per trovare un ristorante a Roma, un utente potrebbe usare termini come “ristorante a Roma”, “ristorante di pesce a Roma”, “ristorante a Roma in zona…”. Chi ha un ristorante a Roma dovrebbe quindi inserire queste keywords e altre similari all’interno del proprio sito web.

Lo stesso vale per altre aziende di altre categorie: quali sono le parole che i potenziali clienti userebbero per trovare ciò che si offre? La risposta a questa domanda è ciò che può aiutare ogni azienda a trovare le parole chiave giuste da usare all’interno dei testi delle proprie pagine e degli articoli del blog aziendale. Per trovare le keywords si possono usare anche pratici strumenti presenti online, alcuni anche gratuiti, come ad esempio lo strumento di pianificazione delle parole chiave offerto da Google Ads. Questi strumenti possono offrire una lista di keywords da usare per la propria strategia SEO.

Un fattore da non sottovalutare per l’ottimizzazione SEO? La qualità

Le parole chiave, però, non sono tutto. Sono alla base di ogni strategia di ottimizzazione SEO, ma non si possono usare in maniera casuale. Vanno selezionate con attenzione in base al contenuto in cui andranno inserite, e quindi considerando bene l’argomento. Si dovranno inoltre usare correttamente all’interno di ogni testo: all’inizio, alla fine, nella parte centrale e in alcuni sottotitoli. Sarà opportuno usarle senza forzature, senza esagerare e senza mettere a rischio la leggibilità del testo. In generale sarà importante creare sempre un testo di qualità e utile al lettore e/o potenziale cliente.

Quali sono le altre azioni da considerare per quanto riguarda l’ottimizzazione SEO?

La SEO si presenta come un insieme di tecniche. Pertanto non si tratta solamente di usare le keywords e di proporre contenuti di qualità. Bisogna inoltre garantire un’ottima esperienza di navigazione al visitatore, proponendo pagine che si caricano velocemente, immagini non troppo “pesanti”, un menu esaustivo e delle interfacce facili da navigare. Si deve inoltre lavorare sulla link building, ovvero un’altra delle strategie SEO più vincenti.

Proprio per queste ragioni è sempre una buona soluzione avvalersi del supporto di aziende come WhitePress, che possono aiutare a mettere in atto le migliori strategie di ottimizzazione SEO. Sfruttandole tutte al meglio si possono raggiungere più clienti online e aumentare il fatturato aziendale.