Otto film di animazione per la nuova stagione di CinemaKids di Filmstudio90

La rassegna di cinema dedicata a bambini e famiglie parte il 2 ottobre con “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo”. In calendario anche un tributo a Miyazaki

Sono tutti capolavori d’animazione i film scelti per la nuova edizione di CinemaKids, la rassegna di Filmstudio90 dedicata ai bambini e alle loro famiglie con proiezioni la domenica pomeriggio alle ore 15 al Cinema Nuovo di viale De Mille a Varese con biglietto unico al prezzo speciale di 5 euro.

Otto film in tutto selezionati tra i maggiori successi dell’ultima stagione, cui si aggiunge un tributo al maestro giapponese del genere, Hayao Miyazaki di cui viene proposto il film cult il cui protagonista è diventato simbolo stesso dello studio Ghibli: Il mio vicino Totoro (9 ottobre, dai 5 anni).

Ad aprire la rassegna domenica 2 ottobre sarà un altro film “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo” (dai 5 anni) in cui DreamWorks svela le origini di uno dei personaggi più amati dai bambini, con tutti i suoi simpaticissimi piccoli amici pasticcioni.

“Peter va sulla Luna” è il film proposto invece per il 23 ottobre (dai 6 anni): protagonista è Pete, un po’ insofferente alle fantasie della sorellina Anne su coleotteri parlanti e fatine della Luna. Ma quando lei scompare lui non esita un secondo a correre in suo aiuto in un’avventura incredibile e avvincente.

Impossibile per i piccoli archeologi non riconoscersi in “Taddeo l’esploratore e la tavola si smeraldo” (30 ottobre – dai 6 anni) e la sua goffa sbadataggine che lo porta involontariamente a scatenare un’antica maledizione. E anche in questo caso l’avventura è avvincente, alla scoperta dei luoghi più remoti del pianeta.

Un altro evento speciale apre le proiezioni di CinemaKids di novembre: domenica 13, in occasione della Giornata del cinema europeo, sarà proiettato “Anna Frank e il diario segreto”, film di animazione ambientato nella Amsterdam di oggi. Accade una magia: il diario di Anna Frank custodito nel museo a lei dedicato si apre fuori dalla teca e come per magia si materializza Kitty, la sua amica immaginaria (dai 9 anni).

Adatto ai bambini più grandi (dai 9 anni) anche “Il ragazzo e la tigre” nuovissima animazione italiana animalista ambientata ai piedi dell’Himalaya per raccontare la straordinaria amicizia tra un ragazzino e un cucciolo di tigre, entrambi orfani, e il loro viaggio per trovare un luogo sicuro.

Infine due film, entrambi nuovissimi, sono in programma a dicembre: “Il piccolo Nicolas – Cosa stiamo aspettando per essere felici?” (4 dicembre) e “Lo schiaccianoci e il flauto magico” (11 dicembre). Consigliatissimo il primo, una storia d’amicizia nata dalla bizzarra incursione di un personaggio dei fumetti nella vita dei suoi disegnatori, e la nuova versione di una favola classica senza età.

La rassegna offre ai piccoli spettatori anche la possibilità di festeggiare il compleanno al cinema.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Filmstudio90 a questo link.