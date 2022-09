Palaghiaccio, il “cubo” è pronto. Al via pattinaggio libero e nuoto

A tre giorni dall’esordio casalingo in campionato dei Mastini Varese, sabato 1 ottobre, e a un mese dalla riapertura dell’impianto del ghiaccio agli allenamenti, alla Acinque Ice Arena è ora installato e perfettamente funzionante anche il “cubo segnapunti” appeso al centro della pista e pronto a fare il proprio dovere.

Un dovere che va ben oltre il tener aggiornato il risultato: il cubo contiene una serie di tecnologie che permette di realizzare scenografie, cambi di colore e altri giochi di luce mentre i tre schermi (la quarta faccia, quella rivolta all’ippodromo, non ha uno screen perché sarebbe inutile; da quel lato non ci sono spettatori) verranno utilizzati anche dal punto di vista pubblicitario. Un modo per dare maggiore visibilità agli sponsor, che siano quelli della squadra di hockey oppure di altre realtà o di manifestazioni organizzate sotto la volta del PalAlbani.

Il “cubo” però non è l’unica novità di questi giorni alla Acinque Ice Arena che torna finalmente ad aprire le porte agli appassionati di pattinaggio libero: da venerdì sera (21,30-23) si potrà utilizzare la pista per divertimento, correndo sul filo delle lame. Gli altri orari destinati a questo pubblico sono quelli del sabato (dalle 21 a mezzanotte) e dei giorni festivi (9-10,45; 15,10-18-45) e come in passato sarà possibile noleggiare i pattini sul posto.

Dalla prossima settimana, ovvero da lunedì 3 ottobre, sarà poi la volta del “comparto acqua” con l’apertura al pubblico delle due piscine presenti nell’impianto sportivo. Il quale, nel frattempo, si è anche dotato di un nuovo sito internet che trovate CLICCANDO QUI.

VARESE – DOBBIACO: PREVENDITE E VIABILITÀ

Sabato, come detto, i Mastini disputeranno il primo incontro interno contro il Dobbiaco con ingaggio iniziale alle ore 18,30. La società ha già aperto le prevendite per la partita: i biglietti sono disponibili attraverso il circuito Liveticket, cliccando su QUESTO LINK.

Visto che l’area dell’ippodromo sarà interessata dallo svolgimento della cronometro della Gran Fondo Tre Valli Varesine, ci saranno una serie di limitazioni sulla viabilità. In tal caso la HCMV ricorda che via Appiani sarà chiusa solamente in entrata da via Albani e in uscita sulla stessa via, mentre è consentito l’accesso dalle vie laterali.

Il consiglio è quello di raggiungere il palaghiaccio con mezzi pubblici o a piedi, oppure arrivando da Viale Aguggiari e dalle vie retrostanti alla Acinque Ice Arena.

Da Viale Aguggiari si può infatti svoltare in Via Del Sarto e immettersi in Via Chicchelero, in via Cimabue, oppure prendere direttamente Via Appiani e arrivare fino al palaghiaccio. Poco prima c’è un ampio parcheggio in concomitanza delle scuole Silvio Pellico. In alternativa è possibile costeggiare l’ippodromo sul lato destro percorrendo Viale Ippodromo e parcheggiare in prossimità della scuola Pascoli.