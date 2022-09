Il Palaghiaccio di Varese riapre al pubblico dopo due anni: si pattina con musica e luci colorate

In tanti sono arrivati in via Albani questa sera per la prima serata di riapertura al pubblico del Palaghiaccio di Varese dopo due anni di stop dovuti prima alla pandemia e poi ai lavori di ristrutturazione.

Galleria fotografica Riaperto al pubblico il Palaghiaccio di Varese 4 di 10

Il palazzetto di via Albani – che ora si chiama ACinque Ice Arena – ha accolto i pattinatori varesini con una pista completamente rinnovata, con un nuovo impianto per la musica e un’illuminazione a colori che crea suggestivi effetti di luce.

«E’ una giornata speciale, riapriamo il pattinaggio pubblico dopo due anni senza palaghiaccio a Varese – dice Matteo Cesarini, che dirige Varese Killer Bees, la società che gestisce la parte ghiaccio della struttura – Siamo felici di poter di nuovo accogliere anche il pubblico a testare la nuova pista del ghiaccio, il cubo luminoso, la musica e i nuovi effetti di luce che inseriremo in queste serate. Varese è una città che ama pattinare sul ghiaccio, è una tradizione per la città e questo è anche un importate luogo di aggregazione. Da domani anche la prima partita di hockey e dunque questa è una giornata particolarmente felice per noi e per Varese».

Lunedì sarà riaperto anche lo spazio delle piscine, e a breve sarà possibile anche usufruire dell’area Fitness e dei due campo da padel.