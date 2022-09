A Palazzo Cicogna di Busto Arsizio ultimo appuntamento di “Personaggi in cerca di autore”

Domenica 18 settembre riprendono gli incontri della rassegna “Domeniche ai Musei”: presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna si svolgerà infatti l’ultimo degli appuntamenti del ciclo “Personaggi in cerca di autore”.

In questo incontro di approfondimento tematico sulla collezione museale di Palazzo Cicogna, i partecipanti saranno accompagnati da una guida dei Servizi Educativi Museali in un percorso che metterà in dialogo opere della collezione di Palazzo Cicogna con alcuni celebri esempi della Storia dell’Arte. Il tema è quello dei “i grandi assenti”: si andrà infatti alla scoperta di alcune opere del museo in cui gli artisti lasciano intuire la presenza umana, ma senza rappresentarla direttamente, se non con “indizi” e “tracce” inseriti nei quadri per suggerire, nascondere, rendere l’opera enigmatica.

L’iniziativa è dedicata al pubblico degli adulti.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, da effettuare fino a esaurimento dei posti disponibili al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-domeniche-ad-arte-a-palazzo-cicogna-18092022-415808824387 .

Per ulteriori informazioni:

Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

Tel. 0331 390 242- 349

www.comune.bustoarsizio.va.it