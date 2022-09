Paola Egonu a Busto Arsizio incontra i fans da Bustolibri: “La mia testa è già al mondiale”

Paola Egonu è stata protagonista ieri in centro a Busto Arsizio dove ha incontrato un centinaio di fans che hanno voluto farsi autografare la copia del suo libro “18 segreti per diventare una stella” scritto con Emanuele Giulianelli per Piemme Edizioni.

La pallavolista della nazionale, che quest’anno inizierà una nuova avventura in Turchia allo Spor Kulubu, è stata ospite della storica libreria Bustolibri di via Milano dove si è resa disponibile per un firmacopie.

La 23enne di Cittadella, infatti, è diventata un simbolo dello sport e della pallavolo grazie alle sue potenti schiacciate ma anche un personaggio da copertina (ha preso parte alla trasmissione Le Iene) e una paladina dei diritti.

Al termine dell’incontro con i fans ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni: «Per me inizia una nuova avventura per la prima volta fuori dall’Italia. Ho giocato tante volte qui al palazzetto di Busto Arsizio e spesso vengo in città per incontrare la mia migliore amica e la sua famiglia (Giuditta Lualdi che quest’anno ha coronato il sogno di giocare con la Uyba, ndr)». Ora però, testa al mondiale: «Sono concentrata su quello», ma in futuro non esclude di tornare qui da giocatrice.