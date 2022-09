Pari per il Varese, Porro: “Gara difficile e sporca, mi è piaciuta la mentalità”

È stata una partita complicata per il Varese, che ha sofferto molto ma alla fine ha portato a casa un punto grazie allo 0-0 finale di Casatenovo, casa della Casatese. Il tecnico del Varese Gianluca Porro analizza il match: «Siamo venuti cercando di creare i presupposti per la vittoria, ma è chiaro che visto l’andamento della partita, soprattuto nel primo tempo, direi che è un punto che ci sta, anche se non lascia contenti. L’obiettivo era un altro, ma c’è da considerare il fatto che siamo stati dentro a una gara difficilissima, maschia, sporca e che sapevamo sarebbe stata così. Da quel punto di vista non è mancata la prestazione e nella ripresa è andata come avevamo previsto.

«Non mi è piaciuto – prosegue Porro – il fatto di non riuscire a dare un’identità alla partita mentre mi è piaciuta la mentalità. Ci sono stati tanti errori, è vero, ma il campo lasciava immaginare una gara con tante imperfezioni. Dobbiamo però migliorare su quello. Non aver subito gol è una cosa positiva ma sul gioco potevamo fare meglio. Bene chi è subentrato, è una cosa importante»