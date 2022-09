Il Parking Day di Fiab a Varese per chiedere una “città giardino e non una città parcheggio”

Anche a Varese, sabato 17 settembre, dalle 11 alle 14, nei pressi del Cinema Multisala di Via Bernascone ci sarà il Parkig Day promosso da Fiab Italia.

Un’iniziativa, scrivono dal profilo Instagram Fiab Varese, “per chiedere al Comune di Varese una città con più spazio per chi cammina e chi pedala, per la bellezza da vedere e da vivere, per ridurre l’eccessiva presenza delle automobili. Bene le nuove pedonalizzazioni e i nuovi attraversamenti sicuri delle strade, ma chiediamo anche zone 30, sensi unici eccetto bici, bici-parcheggi presso le scuole, corsie ciclabili, strade scolastiche, una campagna di “marketing” della mobilità sostenibile, come prevede il recente Piano Generale della Mobilità Ciclistica”.