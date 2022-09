Partirà da Varese Il “motogiro 2022“ della Croce rossa italiana

Domenica 18 Settembre dalle ore 8:00 con ritrovo in Piazza Montegrappa (lato ingresso Camera di Commercio) partirà la giornata dedicata alla Terza Edizione del “MOTOGIRO C.R.I. Varese 2022” organizzato dal Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana che rientra nel calendario di Varese Sport Commission, progetto di Camera di Commercio. Dopo il successo dello scorso anno, si riaccendono i motori per l’appuntamento 2022 con il giro panoramico sulle due ruote, tra le bellezze del nostro territorio.

La novità di quest’anno sarà la sosta presso l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, chi desidera potrà partecipare alla visita guidata della Chiesa e della Cappella di S. Caterina. “Siamo lieti di poter dare anche quest’anno il nostro contributo, come Croce Rossa, a una delle attività che caratterizzano il varesotto e cioè le “due ruote” queste le parole del Presidente Angelo Michele Bianchi che prosegue “fare del bene e coinvolgere le persone a fare del bene anche attraverso momenti di svago, rende ancora più completa la nostra missione e con questa iniziativa desideriamo confermare la volontà di contribuire ad alimentare le tradizioni della nostra terra. Essere parte del progetto “Varese ti mette in moto”, una iniziativa corale importante, ci permette di fare la nostra parte per richiamare ospiti locali e soprattutto provenienti fuori dalla nostra Provincia: infatti come Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate inviteremo tutti gli amici e colleghi dei Comitati della Croce Rossa a noi vicini. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una giornata piacevole tutta dedicata alla solidarietà”.

Il ricavato del “Motogiro C.R.I. Varese 2022” ci permetterà di sostenere le numerose attività di sostegno alla cittadinanza svolte dal nostro Comitato locale. Si ringraziano per la gentile collaborazione: Comune di Varese, Polizia Locale, ANC Associazione Nazionale Carabinieri in congedo sezione di Varese, SWM, Gruppo Alpini Varese, Sandro Mentasti Srl-Ariete, Ghezzi Moto, Varese terra di moto. PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: E-mail: motogiro@crivarese.it Cellulare: Claudio Filippi 337.1123836 Si potrà effettuare l’iscrizione la mattina stessa dell’evento presso Info-Point della Camera di Commercio Piazza Monte Grappa, 5. Il contributo per ogni singolo partecipante al Motogiro è di € 10,00 (€ 15,00 per moto con conducente+passeggero).

PROGRAMMA MOTOGIRO C.R.I. 2022: Ore 8:00 Ritrovo in Piazza Monte Grappa, 5 (davanti alla Camera di Commercio) Ore 9:00 Partenza Motogiro Ore 11:00 circa Sosta presso l’Eremo di Santa Caterina del Sasso con la possibilità, per chi lo desidera, di visita (€ 5,00 a persona).. Ore 13:00 Rientro presso la sede del Comitato C.R.I. di Varese in Via J.H. Dunant, 2 (Varese), dove sarà possibile consumare il PRANZO IN PRESENZA nell’area verde allestita per l’occasione oppure ritirare il PRANZO DA ASPORTO, preparato con l’aiuto del gruppo Alpini Varese.

Gli organizzatori precisano che che la carne di CINGHIALE che potrà essere servita, è stata offerta dall’Ambito Territoriale di Caccia n° 2 di Varese. Si tratta di capi abbattuti durante le azioni di controllo per la prevenzione dei danni da cinghiale in agricoltura. Azioni di controllo gestite da Agenti del Nucleo Ittico Venatorio della Provincia di Varese coadiuvati da cacciatori abilitati a questo tipo di prelievo”.

Si specifica che il pranzo, sia da asporto che in presenza, sarà aperto a tutta la cittadinanza ed è possibile l’asporto: E’ possibile prenotare il pranzoda asporto entro e non oltre giovedì 15 Settembre: E-mail: eventi@crivarese.it Cellulare: 366.6454396.