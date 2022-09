Partito Comunista Italiano: “Al fianco dei lavoratori Whirpool”

Riceviamo e pubblichiamo la notaPartito Comunista Italiano Federazione di Varese in merito agli ultimi accadimenti che hanno riguardato le relazioni industriali della “multinazionale del bianco“

Whirpool, la multinazionale americana, non si presenta al tavolo del MISE perché il progetto è quello di tutelare i profitti a scapito dei lavoratori spostando la produzione in territori più favorevoli.

L’onda lunga della crisi non si arresta. 6 stabilimenti produttivi, di cui uno a Cassinetta di Biandronno, polo dell’elettrodomestico da incasso dove lavorano oltre duemila lavoratrici e lavoratori, la multinazionale la fa da padrona nelle relazioni industriali nel nostro paese, il non rispetto del piano industriale, sottoscritto con le parti sociali nel 2018, è stato il biglietto da visita e la mancata risposta alla convocazione fatta dal governo italiano la dice lunga sulle vere intenzioni della multinazionale.

Nel nostro paese le grandi realtà industriali vivono in un contesto in cui esuberi, mancate innovazioni, sofferenze del mercato e pressione fiscale eccessiva (che coinvolge in verità tutti i lavoratori) sono all’ordine del giorno.

In aggiunta alla crisi speculativa energetica, la guerra l’assurdo embargo e l’Invio di armi per puro asservimento alla Nato e all’imperialismo americano.

Il PCI tiene a ribadire inoltre che non c’è più angolo del paese esente da queste forme di crisi causato da un sistema liberista al collasso e sostenuto da forze politiche che il mondo del lavoro lo hanno asservito e smembrato a favore del capitale.

Il PCI al fianco dei lavoratori Whirpool chiede che si usino misure speciali per impedire che il colosso Whirpool si senta legittimato ad attuare delle manovre assai drastiche, quali licenziamenti e dislocamenti produttivi.

Partito Comunista Italiano Federazione di Varese