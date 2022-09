Il Passante di Milano torna a pieno regime, ma occhio ai lavori nel weekend

Dopo lo stop d’inizio agosto, dopo il ripristino parziale il 29 agosto, ora il Passante Ferroviario di Milano torna a regime: riprendono a circolare i treni delle linee suburbane S2 Mariano Comense-Milano Rogoredo e S6 Novara-Milano-Pioltello. Le due linee riprenderanno in due diversi momenti.

I problemi al Passante erano emersi a inizio agosto, con l’anomala “erosione” dei bordini delle ruote dei convogli tipo TSR impiegati sulle linee S. Dopo una accurata indagine – non priva di accuse reciproche tra Trenord e Rfi, gestore della rete – la causa è stata individuata nella mancanza di lubrificazione della rotaia in un punto in curva caratterizzato da attrito elevato.

Durante i mesi estivi sono proseguiti senza sosta gli interventi di ripristino dei treni danneggiati. Il 29 agosto scorso c’è stata la riattivazione delle linee S1 Saronno-Milano-Lodi, S5 Varese-Milano-Treviglio e S13 Milano Bovisa-Pavia, ora tocca alle due linee ancora sospese.

In particolare, da sabato 24 settembre sarà regolare il servizio della linea S6 tra Novara e Pioltello, che da luglio ha circolato solo fra Novara e Milano Porta Garibaldi Superficie; da lunedì 26 la linea S2, che da Mariano Comense è stata limitata a Milano Bovisa, tornerà a raggiungere Milano Rogoredo.

Sabato e domenica servizio ridotto per la S5 Varese-Gallarate-Milano-Treviglio

Dalle ore 20 di sabato prossimo 24 settembre e per l’intera giornata di domenica 25, per consentire lavori di manutenzione programmata all’infrastruttura da parte di RFI, sulla linea S5 Varese-Milano-Treviglio un treno ogni ora per direzione circolerà solo fra Varese e Milano Porta Garibaldi; un treno all’ora effettuerà invece il regolare percorso.

I dettagli sulle modifiche al servizio a causa dei lavori sono indicati nell’Avviso pubblicato su trenord.it e App.

Il ripristino dei convogli

Una decina di treni tipo TSR sono ancora fermi e saranno recuperati con il cambio delle ruote.