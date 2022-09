Pellicini e l’emozione per il nuovo incarico romano: “Una grande vittoria di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni”

«È stata una grande vittoria di Fratelli d’Italia, di Giorgia meloni in prima persona ma anche una grandissima vittoria dei territori e nel nord», è emozionato Andrea Pellicini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e neo eletto nel collegio uninominale di Varese alla Camera dei deputati. «Sono in Fratelli d’Italia dall’alba del partito, a lungo siamo rimasti inchiodati al 3%. Poi dopo le europee è stata una cavalcata incredibile – racconta Pellicini -. A livello nazionale il risultato è netto ma è straordinario anche sui territori».

In provincia di Varese Fratelli d’Italia guida la coalizione di centrodestra con il doppio dei voti rispetto agli alleati della Lega. «Qui sul territorio si riflettono i risultati nazionali ma quello che conta è la coalizione. Ci sarà sempre rispetto e collaborazione tra alleati nella consapevolezza che bisogna lavorare insieme ad ogni livello».

In attesa di capire se anche la collega di partito Francesca Caruso riuscirà a superare la soglia di elezione Pellicini non nasconde una certa emozione per il nuovo incarico romano: «Per me è una grandissima emozione, cercherò di fare subito un “apprendistato” velocissimo per comprendere tutte le dinamiche ed essere utile per il territorio».