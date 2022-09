“Perchè votare? Per chi votare?” Dibattito tra candidati ospiti a Tradate di Acli, Caritas, Azione Cattolica

Il 25 settembre gli italiani maggiorenni hanno un importante appuntamento elettorale. Sono chiamati a eleggere il nuovo Parlamento. Non saranno più 630 onorevoli ma 400. Saranno loro, poi, a designare il Primo Ministro che nominerà, a sua volta, il governo. Ancora oggi, secondo i sondaggi, una larga fetta di popolazione è indeciso. Non sa chi ma, soprattutto, se andare a votare.

Per rispondere a domande, fugare dubbi, Azione Cattolica decanale, Acli di Tradate, Caritas decanale, Missionari Comboniani. di Vengono Inferiore propongono un dibattito in presenza.

Mercoledì prossimo, 14 settembre, cn inizio alle 20.30, a Villa Truffini ( C.so Bernacchi angolo di Cavour a Tradate), si confronteranno alcuni dei candidati dei collegi del Varesotto.

In particolare saranno presenti:

Roberto Rampi Vimercate – Capolista PD Camera Collegio Plurinominale Varese

Stefano Candiani – Candidato Centro destra Camera Collegio Uninominale Lombardia 2 collegio di Busto

Guido Bonoldi – Candidato di Italia Viva Azione Collegio uninominale Lombardia 2 Collegio di Varese

Antonio Ferrara – 5Stelle Collegio uninominale Lombardia 2 – collegio di Varese

Francesca Bonoldi – 5Stelle candidata al Senato collegio Plurinominale area di Varese, Lecco, Cantù e Como.

Titolo della serata, che sarà moderata dalla nostra giornalista di Varesenews Alessandra Toni, sarà “Perché votare, per CHI votare?”

“ I giovani, ma anche tanti adulti, mostrano disaffezione al voto; eppure da questo fondamentale esercizio di democrazia passa la possibilità di scegliere a chi affidare il futuro del nostro Paese – spiegano gli organizzatori – Per scegliere, però, bisogna conoscere. Ecco allora un’importante opportunità: vedere in faccia chi si candida a diventare deputato o senatore nel nostro territorio. È una rara occasione di confronto tra candidati, al di là degli slogan del momento, per valutare le proposte politiche in relazione a questioni che riguardano la quotidianità: sostegno alla famiglia e ruolo della donna, contrasto alla povertà, alleanza col terzo settore e il volontariato, programma energetico»

Introdurranno: Carlo Incarbone (responsabile decanale AC) e Giorgio Galli (responsabile decanale Caritas Ambrosiana).

Sarà possibile seguire l’evento in diretta Facebook sulla pagina dell’oratorio San Giovanni Bosco – Vedano Olona.