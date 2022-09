“Pianeta blu” mostra del maestro Milo a Palazzo Branda Castiglioni di Castiglione Olona

Organizzata dall’Associazione Artemilo1941 con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, la mostra (apertura 17 settembre e inaugurazione il 18 alle 11) porta all’interno dei quattrocenteschi ambienti affrescati della storica dimora del Cardinal Branda Castiglioni (1350-1443) una serie di opere d’arte realizzate dal pittore pugliese ed ispirate alla perfezione della natura e alla sua bellezza, espressa attraverso infinite varietà di esseri viventi, troppo spesso minacciate dalla specie che dovrebbe tutelarle e proteggerle: l’uomo.

Il progetto “Pianeta Blu” creato da Milo è composto da un filone di 80 opere pittoriche realizzate nel biennio pandemico Covid-19 dove l’artista ha potuto riflettere a fondo sul rapporto e il precario equilibrio tra la razza umana e il pianeta, dove il lockdown imposto dal virus ha dimostrato senza alcun dubbio che la natura non solo è in grado di riparare velocemente agli orrori ambientali del genere umano, ma che ci spinge ad adottare uno stile di vita nel rispetto dell’ambiente naturale per non essere artefici di un drammatico destino.

Nato a Barletta nel 1941, Milo Lombardo si approccia all’arte sin da ragazzo come figurativo classico formandosi all’Accademia di Nudo Classico del Castello Sforzesco. Fortemente ispirato dagli artisti e dalle correnti attive a Milano, Milo intraprende il suo personale percorso artistico che lo porterà a mutare il suo stile verso una sorta di astrattismo figurativo moderno, dove figure riconoscibili si fondono nelle forme, nelle linee e nei colori accesi, generando un originale “Cromatismo Mediterraneo”. Il maestro Milo vanta all’attivo circa 400 mostre personali in Italia e all’estero. Le sue opere sono presenti in numerosi musei e fondazioni e recentemente “Abbraccio dei due Papi” è stata inserita nella collezione di arte contemporanea dei Musei Vaticani. Nel 2022 realizza per la Pro Loco di Castiglione Olona il palio per l’edizione XLV della tradizionale rievocazione storica castiglionese del “Palio dei Castelli”.

La mostra, inserita nel percorso di visita del Museo Branda Castiglioni (ingresso € 3,00 valido anche per il Museo Arte Plastica), è realizzata con la collaborazione di Pro Loco Castiglione Olona, Associazione Culturale Masolino da Panicale, MIUFI e Swiss Logistics Center e sarà visitabile fino a domenica 2 ottobre 2022 da martedì a sabato con orario 9.00/12.00 – 15.00/18.00 e domenica con orario 10.30/12.30 – 15.00/18.00