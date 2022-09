In Piazza con il Clown Pimpa: a Varese la seconda edizione della “Giornata della Meraviglia”, dedicata a grandi e piccini

Domenica 16 ottobre dalle 10 alle 17, tra Piazza San Vittore e il Parco Gioia di Villa Mylius, una serie di iniziative e spettacoli animeranno la giornata per accompagnare la raccolta fondi per il progetto “Una Meraviglia di Scuola”

Ad ottobre piazza San Vittore ospiterà la seconda edizione della Giornata della Meraviglia, dedicata ai bambini e anche agli adulti. L’idea nasce da Marco Rodari, in arte il Clown Pimpa, presidente dell’associazione “Per far Sorridere il Cielo” che dal 2015 porta sorrisi a tutti i bambini, con un’attenzione particolare ai più piccoli che vivono in paesi di guerra.

La Giornata della Meraviglia nasce grazie alla collaborazione con l’Associazione 23&30 che coinvolgendo numerose realtà del territorio, già l’anno scorso ha realizzato un grande evento allo scopo di raccogliere fondi per “Una Meraviglia di Scuola”, progetto che sostiene Mosader Kindergarten, unica scuola materna del villaggio Al Mosader, una delle zone più povere ed emarginate della Striscia di Gaza.

“Il mio lavoro di Clown, che faccio da trent’anni ormai, mi ha portato a girare il mondo – afferma Marco Rodari – arrivando fino alla Striscia di Gaza, dove ho iniziato una collaborazione con un mio amico sacerdote, poiché io collaboro con le chiese soprattutto nei territori di guerra. Quando vivi il tuo primo bombardamento, capisci che con quelle persone ti si mischia il sangue. Ci può essere tanta e giusta paura, ma c’è anche la voglia di tornare in quei luoghi. E’ così che nasce la mia esperienza, qualche giorno fa mi trovavo sul confine tra Ukraina e Russia e anche lì sono stato testimone di tantissime difficoltà, circondato da persone coraggiose e ho visto i bambini che dopo tanto tempo passato in isolamento tra le bombe e gli adulti che fanno la guerra, sono tornati a sorridere anche se se solo per qualche momento”.

E prosegue: “Una delle poche speranze che esistono in questi luoghi lo da proprio il sorriso dei bambini. Essendo più semplice arrivare in Ukraina anche altri clown mi hanno seguito, e in alcuni posti di guerra sono state create proprio piccole associazioni. Lo scopo di questa giornata che è già alla sua seconda edizione a Varese è si raccogliere fondi, ma sopratutto sensibilizzare e naturalmente divertire, perché tutti i bambini hanno diritto alla meraviglia, come anche gli adulti”.

Lo scorso anno sono state coinvolte nel progetto 49 piazze e sono stati raccolti 30.000 euro a sostegno del progetto, quest’anno hanno aderito più di 60 piazze e alcuni centri AVIS del territorio nazionale. Il tema principale scelto per questa edizione è l’acqua, bene primario e prezioso, per cui è giusto sottolineare la fatica per i bambini di riuscire a recuperarlo nei territori sotto il mirino delle bombe.

“Questa iniziativa è importante – ha affermato Manuela Lozza, Presidente della Commissione Cultura – soprattutto per la scelta di parlare dell’acqua, un tema a me molto caro e la possibilità di far capire ai nostri giovani che vivono una situazione migliore di molti altri e che non tutti hanno le loro stesse comodità e possibilità, ed è soprattutto importante iniziare a sensibilizzare partendo proprio dai più piccoli”

Le associazioni saranno presenti in piazza dalle 10 alle 17 di domenica 16 ottobre. Per ora ad aver aderito sono state le realtà di Varese in Maglia, Beauty Lab Kids, Ama, Amnesty International, Energica-mente con il Ludobus Saturnino, Assokappa, F. M. RobiHood, ma vi è ancora la possibilità per chi lo desiderasse di partecipare.

“Avremo tanti spettacoli di artisti che si esibiranno gratuitamente per contribuire allo scopo benefico della giornata, come Gerardo Giove e il suo Hagrid di Harry Potter dalle 10 alle 12, Valentin Mufila con l’esibizione di musica tradizionale africana dalle 15 alle 15.30 e Khoreia compagnia di danze etniche dalle 16 alle 17 – ha spiegato Sonia Milani, Presidente dell’associazione 23&20 – ma non saremo solo a San Vittore perché infatti anche al Parco Gioia di Villa Mylius La Casa del Giocattolo Solidale, Cuori eroi e l’associazione Millepiedi animeranno il pomeriggio con numerose attività. È importante partecipare ed è importante capire lo scopo di questa giornata, ma ancor di più ricordare che un bambino a cui regali Meraviglia, sarà portatore di Pace“.