Piogge intense e vento, alberi abbattuti nel Varesotto. Allagamenti e frane in Canton Ticino

Piante cadute, qualche strada allagata: i danni causati dal maltempo di questa notte si contano in vari paesi della provincia di Varese. Il forte temporale annunciato nelle scorse ore è arrivato puntualmente nella notte. I vigili del fuoco sono intervenuti per alberi sradicati dal vento e caduti sulla sede stradale, ad esempio a Somma Lombardo e Induno Olona (foto da Oggi nel Varesotto), e per allagamenti anche se non di grave entità.

Più seria la situazione nella vicina Svizzera. La Polizia cantonale comunica che in relazione al maltempo che nelle ultime ore ha colpito la zona, in particolare il Malcantone, si sono registrati alcuni allagamenti e franamenti che hanno portato alla chiusura di strade e all’evacuazione di persone. In quest’ultimo ambito, si segnala che nel corso della notte a Manno in via Mondadiscio, a causa dell’esondazione del torrente Vallone, sono state evacuate una ventina di persone da cinque abitazioni. Non si segnalano feriti, ingenti ma danni alle strutture.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, i pompieri di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano (a titolo precauzionale), il geologo cantonale per le verifiche del caso e i tecnici comunali. La Protezione civile ha messo a disposizione strutture per ospitare le persone evacuate. Per quanto riguarda la situazione viaria, al momento via Grumo è completamente chiusa e lo resterà almeno per tutta la mattinata. Via Vedeggio e via Cantonale, dall’uscita dell’A2 a Lugano Nord verso Lamone, sono parzialmente inagibili e sono in corso i lavori di ripristino, che dovrebbero protrarsi per alcune ore.

La Polizia cantonale invita la popolazione a limitare gli spostamenti e a evitare di recarsi nelle zone particolarmente colpite, se non strettamente necessario per non ostacolare le operazioni in corso.

Il Centro Geofisico Prealpino annuncia un miglioramento delle condizioni meteo per il pomeriggio di oggi (giovedì 8 settembre) e un ritorno di cieli sereni per il fine settimana.