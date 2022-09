Pittori e scultori nei cortili domenica 11 settembre a Viggiù

La 16^ edizione di “Pittori e scultori nei cortili”, il concorso di pittura, scultura e grafica estemporanea di Viggiù, animerà le corti del borgo per tutta la giornata di domenica 11 settembre dalle ore 9 alle 18.

Fulcro della manifestazione saranno gli spazi suggestivi di Villa Borromeo, animata da arte, musica giocoleria e menù speciali.

Una particolare attenzione sarà riservata ai bambini con Fabiolandia, la libreria itinerante che porta la passione per libri, racconti e albi illustrati in ogni luogo. La libraia Fabiola Argenta offrirà assaggi di lettura per bambini di ogni età e, visto il tema della manifestazione, presenterà “Il Gioco del dipingere”, l’atelier di pittura Stern che ha sede proprio a Viggiù , aperto dalla libraia “praticien di Arno Stern” in piazza Albinola, nello studio della psicoterapeuta Alessandra Talamona (per maggiori informazioni e iscrizioni 335 6869589).

L’evento è promosso con il patrocinio del Comune e dei Musei di Viggiù.