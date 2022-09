Più visibile e sempre indipendente: inaugurata la nuova sede della Libreria degli Asinelli

Un brindisi in cortile ha inaugurato martedì 6 settembre la nuova sede della Libreria degli Asinelli nella centralissima via Bagaini a Varese. All’evento hanno partecipato decine di persone, tra appassionati dei gruppi di lettura, passanti incuriositi e amici della piccola libreria indipendente nata poco più di un anno fa, seminascosta in un cortile di piazza Repubblica, “per dare spazio all’editoria indipendente e a quelle nicchie di letteratura trascurate dai grandi catene”.

Galleria fotografica Inaugurata con un brindisi in cortile la nuova sede della Libreria degli Asinelli 4 di 19

Una sfida vinta e rilanciata grazie alla passione dei titolari Laura Branchini e Stefano Perez per li libri, l’editoria e la lettura condivisa, coltivata già insieme nell’associazione Burritos. Un legame, quello con l’arte e con il sociale, testimoniato anche dalla partecipazione all’evento di alcuni personaggi noti tra cui la direttrice del Premio Chiara Bambi Lazzati, il poeta (e dentista) Dino Azzalin, il pittore e street artist Andrea Ravo Mattoni, e Thierry Dieng dell’associazione Ubuntu.

Curiosi e amici hanno potuto sfogliare libri e albi illustrati ordinati tra scaffali, tavoli ed espositori in cui trovano spazio le diverse sezioni della libreria che conta ora su uno spazio interno triplicato rispetto alla vecchia sede. Una soddisfazione per i titolari «perché qui non solo la libreria ha maggiore visibilità, ma anche i libri hanno più spazio per essere notati dalle persone che poi ci piace sempre guidare alla scoperta della magia racchiusa in ogni volume».

Altro punto di pregio è il cortile interno, ombreggiato da alti alberi e ad uso esclusivo della libreria, destinato ad ospitare presentazioni e incontri dei diversi gruppi di lettura. «Uno spazio che è respiro vitale cui dedicheremo attenzione e che abbiamo impreziosito con un lillà, un corbezzolo e piante officinali», racconta Perez svelando la passione per la botanica, cui è dedicata un’articolata sezione come pure è dato ampio spazio a fotografia, teatro, America Latina e albi illustrati per tutte le età.

La libreria sarà aperta tutti i giorni dal martedì al sabato a orario continuato, dalle 10 alle 19, e il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 19.

Maggiori informazioni alla pagina Facebook della Libreria degli Asinelli.