“Politica e ricerca del bene comune”: a Gallarate un incontro per parlare di elezioni con il vicario Bressan

Il primo partito in Italia, oggi, è quello dell’astensionismo, non solo per il numero sempre inferiore di coloro che vanno a votare ma soprattutto per la forte rinuncia (per pigrizia o rassegnazione) di troppi ad assumersi responsabilità. Il tutto sembra acuito dai due anni e mezzo di vita necessariamente bloccata o ridotta nella sua espressività dalla presenza di un virus che ci ha reso di fatto più chiusi, più asociali e carichi di fragilità che non conoscevamo.

È possibile quindi cambiare direzione? C’è spazio ed interesse per tornare ad una generalizzata passione per l’uomo che metta al centro il bene del convivere? Si possono identificare temi e percorsi che favoriscano il dialogo e la convivenza tra interessi diversi?

Per questo motivo il centro culturale Tommaso Moro di Gallarate ha organizzato un incontro con monsignor Luca Bressan, vicario episcopale nella diocesi di Milano per la Cultura, la Carità, le Missioni e l’Azione sociale: appuntamento a lunedì 12 settembre, ore 21, in via Bonomi 4, nell’aula magna della scuola Sacro Cuore.