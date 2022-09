Porro fa gli applausi al suo “Varese battagliero e combattivo”

L’arrabbiatura scaturita nei minuti finali, in occasione del rigore concesso da Mapelli («Ci siamo trattenuti entrambi, era un po’ di tempo che litigavamo» ammette il difensore) ha segnato la conclusione della partita di mister Gianluca Porro, uscito però tra gli applausi scroscianti dei tifosi biancorossi dopo la vittoria del suo Varese, 3-1, sull’Alcione di Milano.

Galleria fotografica Varese – Alcione 3-1 4 di 41

«Sono soddisfatto, quasi pienamente. Mi sono arrabbiato per il rigore perché quando una partita si mette così bisogna finirla a zero per imparare a essere “vincenti dentro”. Nel mezzo una partita di una difficoltà estrema di fronte a una squadra che sono pronto a scommettere farà un grandissimo campionato. Nel primo tempo sono stati bravi ad attaccarci da sinistra per aprire il nostro centrocampo ed eventualmente cambiare gioco».

«Però, a differenza di un buon palleggio loro, noi abbiamo prodotto tanto, sviluppando quello che abbiamo preparato prima di un match che poteva nascondere insidie grosse. Sono soddisfatto soprattutto di avere visto una squadra con una voglia straordinaria di raggiungere l’obiettivo».

«La concretezza sotto porta ha un valore enorme perchè se crei ma non finalizzi stai qui a parlare del nulla. Ma ripeto, mi è piaciuto lo spirito battagliero e determinato, la caparbietà di mettere la partita su certi binari sapendo anche soffrire, e noi sappiamo che ci sarà da soffrire tanto. Dobbiamo “violentare” i nostri limiti per scoprirli e superarli».

«Indosso una sciarpa che mi è stata recapitata nell’intervallo da parte dei tifosi e sono fiero e orgoglioso di indossarla. Ma al di là di questi simboli, belli, credo che quello che dobbiamo puntare a fare è cementare il rapporto con la curva e con tutto il pubblico. Oggi la gente è stata molto partecipe; siamo stati sospinti nel momento difficile ed esaltati quando le cose si sono messe bene. Se fosse sempre così, sarebbe un vantaggio enorme perché questo sostegno non ci è indifferente».