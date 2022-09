Premiate le nove stazioni del Varesotto tra le 100 ad alta valenza storica

Diversi i sindaci del Varesotto che nella giornata di sabato 24 settembre hanno partecipato alla cerimonia di consegna del Premio Europeo Ferroviario Euroferr, consegnato dal Presidente Nazionale Association Europeenne Cheminots e dal Segretario Generale AEC.

I premi sono stati consegnati ai sindaci delle 100 stazioni – tra le quali numerose sono lombarde e Varesotte – belle, originali, piccole e poco conosciute e selezionate da AEC Italia, da UTP (Utenti Trasporto Pubblico) e da ANFG (Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio) come stazioni ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica e alle Associazioni di volontariato ferroviario e ai Musei Ferroviari considerate emerite per le loro prestigiose attività ferroviarie culturali.

Tra le 100 stazioni selezionate quelle di Saronno, Castellanza, Luino, Laveno Mombello Fs, Barasso – Comerio, Gavirate, Sesto Calende, Besozzo e Cittiglio, per lo più rappresentati dai sindaci che hanno ricevuto un attestato. Tra le associazioni sono state premiate il Museo delle Industrie e del Lavoro di Saronno – sezione trasporto, l’associazione Amici della Ferrovia della Valmorea e il museo del Trasporto Francesco Ogliari all’interno di Volandia a Vizzola Ticino.

Per noi di AEC le stazioni non sono solo punti di transito ma anche meravigliosi e fantastici punti d’ingresso in suggestivi territori ad alta valenza storica ambientale turistica e storica e archeologica.