Il Premio Cambiamenti a Varese raddoppia: quest’anno la finale regionale è alle Ville Ponti

È oramai un a tradizione per il mondo imprenditoriale il premio Cambiamenti: organizzato da CNA e arrivato alla sua sesta edizione, è rientrato negli anni tra gli eventi nazionali di spicco per l’universo delle startup italiane coinvolgendo, nelle prime cinque edizioni, 4.142 imprese candidate provenienti da oltre 500 Comuni italiani.

«Questa edizione di Cambiamenti conferma l’attenzione di Cna per il mondo delle start up, alle quali ha dedicato servizi appositamente progettati per affiancarle nella complessa fase di avvio – dichiara Luca Mambretti, Presidente CNA Varese -. La nostra associazione è da sempre impegnata ad incentivare e valorizzare l’innovazione e il cambiamento costruttivo di processi, produzioni e servizi. Credo che anche quest’anno il premio riscuoterà una grande attenzione da parte delle neo imprese ed anche delle istituzioni».

«La sesta edizione del Premio Cambiamenti è figlia di una situazione congiunturale al di fuori di ogni previsione e logica. Sono cambiati i paradigmi e le più resistenti consuetudini – prosegue Luca Mambretti – Le imprese vivono la più profonda crisi di sempre, ma alcuni settori soffrono maggiormente di altri e si devono adattare; altri difficilmente possono farlo e mutano, in una nuova concezione del fare impresa. Le startup, mai come adesso, devono guardare avanti, senza potersi facilmente voltare».

QUEST’ANNO A VARESE IL PREMIO CAMBIAMENTI DIVENTA ANCHE REGIONALE

Un premio a cui ha partecipato attivamente anche CNA Varese: quest’anno non solo organizzando la fase provinciale del Premio, dedicata alle startup del territorio, ma anche quella regionale.

I vincitori, che verranno decretati il 14 ottobre prossimo parteciperanno infatti alla fase Regionale di Cambiamenti che, quest’anno, si terrà proprio a Varese il 24 novembre 2022, alle Ville Ponti.

In una formula che sarà molto di più di un incontro tra premiati: accanto alla fase regionale del premio è prevista infatti una “Innovation Fair”, una fiera dell’innovazione che metterà in mostra le start up.

IL PREMIO: COME PARTECIPARE

Il contest 2022 del Premio Cambiamenti, che è dedicato alle imprese italiane nate dopo il 1° gennaio 2018, è aperto fino al 30 settembre 2022 per partecipare: le info sul sito www.premiocambiamenti.it.

L’edizione 2022 ha nuovi partner, mentre il premio principale consiste in 20mila euro per la startup vincitrice, mentre 5mila andranno alla seconda e alla terza classificate: altrettanto interessanti però anche i premi “collaterali” offerti dai partner TIM, BNL, Infocert, TalentGarden, H-Farm, Edison, Wurth e molti altri, che consistono in prodotti e servizi utili alle attività.

La fase varesina del premio sarà il 14 ottobre, quella regionale il 24 novembre e la finale nazionale, a Roma, si svolgerà il 15 dicembre.