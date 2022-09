Il presidente Fontana in visita al Milano Innovation District: “Ci sono i requisiti per ospitare qui la sede del Ministero dell’Innovazione”

“La Lombardia è già pronta. Non solo con buoni propositi e intenzioni, ma con la concretezza che ha sempre contraddistinto l’azione della nostra gente”. È partito da questa considerazione il presidente della Regione Lombardia, oggi in visita sull’area milanese che ospita MIND (Milano Innovation District), per confermare che “esistono davvero tutti i requisiti per ospitare nella nostra regione la sede del Ministero dell’Innovazione”.

Un percorso, quello tracciato dal governatore, iniziato le scorse settimane e culminato ieri con un incontro a Palazzo Lombardia con molti rappresentanti delle Istituzioni, delle Università, dell’Associazionismo e dell’Impresa che, come ha evidenziato ancora una volta il presidente lombardo “ha portato a una posizione netta e univoca per trasformare questa proposta in realtà”.

“Una disponibilità – ha aggiunto il governatore – che oggi ho riscontato anche nell’incontro a MIND. L’amministratore delegato Arexpo, Igor Di Biasio, e il project director Lendelease, Stefano Minini, mi ha detto che il progetto è sfidante e che da parte loro c’è totale disponibilità a portarlo avanti con la consapevolezza che nessun’altra regione, come la Lombardia, può essere la capitale dell’innovazione e dello sviluppo di azioni che basate su ricerca e sviluppo”.