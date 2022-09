Prevenzione e informazione, a Fagnano Olona la “Settimana della salute”

A Fagnano Olona arriva la “settimana della salute“, giorni dedicati alla prevenzione e all’informazione riguardanti malattie spesso sottovalutate. Tra i patrocini di questa iniziativa spiccano la Provincia di Varese e ATS Insubria con Regione Lombardia, «meravigliosa la presenza e l’interesse della Regione in questo progetto», queste le parole dell’Assessore ai servizi sociali e alle pari opportunità Dario Moretti.

Il primo appuntamento della settimana della salute sarà venerdì 16 settembre alle ore 21.00 presso l’Approdo Calipolis di Fagnano Olona dove vi sarà l’evento “Cammin Facendo“, una serata di approfondimento sul tema dell’accoglienza. L’incontro sarà tenuto dalla pedagogista e formatrice Roberta Giuffrida e dal segretario del tavolo istituzionale della Via Francisca Ferruccio Maruca. Al termine della serata vi sarà la cerimonia inaugurale della targa in ricordo di Donatella Ballerini “mamma” della Via Francisca.

Il secondo appuntamento sarà sabato 17 settembre alle ore 20.45 nel Cortile del Castello Visconteo, dove si terrà un intervento a cura dei referenti di ATS Insubria sui Gruppi di cammino. A seguire, lo spettacolo “Ragionare con i piedi” ci accompagnerà in un viaggio letterario dalle fiabe della tradizione fino ai moderni poeti camminanti, passando per Dante Alighieri.

Lunedì 19 settembre alle 20.45 avrà luogo il terzo appuntamento nell’aula magna della scuola Fermi dal titolo “Mangia bene e vivi meglio“. L’incontro sarà tenuto dalle biologhe nutrizioniste Elisa Fontata e Elisa Taglioretti che spiegheranno quali sono le abitudini sane da mantenere a tavola. Il Dott. Andrea Cau sarà il moderatore dell’incontro.

La settimana della salute proseguirà con l’incontro di martedì 20 settembre “Genetica oncologica, prevenzione e cura” dove la presidente dell’Associazione C.A.O.S. onlus Adele Patrini vestirà i panni di una paziente per meglio spiegare la cura e la prevenzione delle malattie genetiche oncologiche, la Dott.ssa Maria Grazia Tibiletti e la Prof.ssa Francesca Rovera ci mostreranno gli step della cura. La giornalista Veronica Deriu sarà la moderatrice dell’evento. L’incontro si terrà nell’Aula Magna delle scuole Fermi alle ore 20.45.

“Il malato di demenza di Alzheimer e il suo caregiver” è il titolo dell’incontro che si terrà mercoledì 21 settembre nell’aula Magna della scuola Fermi alle 20.45. Durante questa serata le Dott.sse Cristina Sbaglia, Sabrina Ravasi e Cristina Morelli faranno luce su questo tema. Moderatrice dell’incontro sarà Veronica Deriu.

La Settimana della salute proseguirà con l’incontro di giovedì 22 settembre “Cardiologia al femminile e al maschile” che si terrà alle 20.45 nell’aula Magna delle scuole Fermi. L’evento sarà tenuto dalle Dott.sse Isabella Cucchi, Paola Ambrosetti e Barbara Nardi. Moderatrice dell’incontro sarà la Dott.ssa Laura Fasano. Durante la serata le esperte parleranno di medicina di genere e delle differenze tra uomo e donna in campo cardiologico.

La penultima tappa di questa settimana sarà venerdì 23 settembre alla biblioteca E. Bagi alle 20.45. Alla serata dal titolo “Salvare una vita è nelle tue mani” saranno presenti il presidente di Cislago Cuore Emiliano Levis e la Dott.ssa Stefania Sacchezin. Vi sarà inoltre la testimonianza dell’ex giocatore del Legnano Vito de Lorentis e del cittadino Alessandro Magnoni che lo ha salvato soccorrendolo con un defibrillatore. La moderatrice dell’incontro sarà Katia Colombo, infermiera e responsabile del progetto Fagnano Cardioprotetto. La serata sarà in memoria di Emanuele Zoccarato.

La settimana della salute si chiuderà il giorno di sabato 24 settembre alle ore 20.45 in biblioteca E. Baggi dove si parlerà di tutela dei diritti dei cittadini in ambito socio-sanitario ed assistenziale. Alla serata prenderanno parte il coordinatore generale della rete Tribunale Diritti del Malato Giorgio Arca e Daniele Bonsembiante vicesegretario regionale di Cittadinanzattiva Lombardia APS. Moderatrice dell’incontro sarà la Dott.ssa Rosalia Chendi.

A tutti gli incontri sarà possibile scrivere delle domande anonime sul tema della salute a cui verrà risposto durante l’ultimo incontro di sabato 24 settembre.

L’Assessore Moretti rivela che la vera sfida è stata quella di far incontrare così tanti esperti e di creare in una sola settimana molteplici interventi che fossero mirati e coordinati tra loro. L’organizzazione ha richiesto molto impegno e molti mesi di lavoro ma l’Assessore si dichiara molto colpito dall’entusiasmo e dalle tante adesioni ricevute.

«Questa – dice l’Assessore Moretti – non sarà la sola settimana a tema che verrà proposta ai cittadini ma in futuro ce ne saranno altre».

L’Assessore ricorda che nella giornata di lunedì 12 settembre sarà possibile effettuare uno screening senologico dalle ore 9.00 alle 12.00, nella giornata di giovedì 15 settembre dalle 16.00 alle 18.00 uno screening con pap test e il giorno sabato 17 settembre dalle 9.00 alle 12.00 si potrà effettuare uno screening dermatologico. Gli screening verranno effettuati a scopo preventivo e saranno gratuiti e su prenotazione.