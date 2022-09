Pro Patria, operazione al ginocchio riuscita per Parker

Continuano le buone notizie in casa Pro Patria. Ieri non solo la vittoria contro il Mantova per 3 a 0, ma anche la “perfetta esecuzione” dell’intervento chirurgico a cui il numero 9 dei tigrotti Sean Parker si è dovuto sottoporre dopo la rottura del legamento crociato alla vigilia del campionato.

L’attaccante è stato operato al ginocchio destro nella giornata di ieri, martedì 13 settembre, al Policlinico di Monza, da parte del dottor Ferdinando Battistella. Il grave infortunio, ancora da stabilire i tempi di recupero ma praticamente certa l’assenza dell’ariete per diversi mesi, ha costretto il ds della Pro Patria Sandro Turotti a tornare in azione a calciomercato finito alla ricerca di un sostituto, individuando nello svincolato Amine Chakir la pedina utile allo scacchiere dell’allenatore Vargas.

Il comunicato ufficiale della società: