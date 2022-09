Promuovere le comunità energetiche rinnovabili: se ne parla a Ville Ponti

Aumentare l’autonomia energetica della propria azienda, delle strutture e delle abitazioni vicine attraverso fonti pulite e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Sono due vantaggi delle comunità energetiche rinnovabili (CER). Dino De Simone, del Servizio studi e monitoraggio del sistema energetico di Aria S.p.a. Lombardia, spiegherà quali sono le iniziative adottate dalla Regione per promuovere la realizzazione di progetti sul territorio durante l’incontro organizzato a Ville Poni, martedì 20 settembre, da Camera di Commercio di Varese in occasione della Settimana Europea per lo Sviluppo Sostenibile.

«Con la legge 2 del 23 febbraio 2022 – spiega De Simone – la Lombardia ha espresso interesse per lo sviluppo delle comunità energetiche. Da questa legge sono derivate alcune misure per promuoverne la realizzazione. Tra queste, Regione ha stanziato 20 milioni di euro per finanziare incentivi destinati ai comuni che vorranno attirare CER nel proprio territorio».

«Regione – aggiunge De Simone – ha poi istituito la Comunità energetica regionale lombarda (Cerl), un ente che affiancherà gli enti locali per aiutarli a impostare politiche che favoriscano lo sviluppo di CER».