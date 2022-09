Pronta la nuova area feste di Castronno, Gabri: “Sarà la casa della comunità”

« Mentre il Covid ci destabilizzava, ci isolava e cambiava il nostro modo di ragionare e di vedere la realtà, l’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare quel contributo guardando al futuro investendo quella risorsa in un luogo dedicato alla socialità, allo stare insieme. Oggi sembra scontata la scelta fatta allora ma vi assicuro che la decisione di fare un’area festa quando in televisione non si parlava altro di stare chiusi in casa non è stata semplice»: ha spiegato così il progetto della nuova area feste inaugurata oggi, sabato 17 settembre, il sindaco di Castronno Giuseppe Gabri.

Un’idea nata nel periodo più duro della pandemia da Covid-19, che è germogliata nei due anni successivi con il pensiero fisso al futuro, alla socialità e all’idea di comunità che al tempo sembravano così pericolose. Presenti al momento del taglio del nastro la vicepresidente di Regione Lombardia, Francesca Brianza, il consigliere regionale Emanuele Monti, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il parlamentare Stefano Candiani, il vicepresidente della Provincia Alberto Barcaro e il sindaco di Albizzate Mirko Zorzo.

«Complimenti all’amministrazione per questa area che è stata realizzata – ha commentato Brianza -è un luogo splendido. Regione Lombardia ha cercato in questi anni di stare vicino ai territori, perché le esigenze per noi della Lega partono dal basso: i sindaci sanno quali siano le esigenze reali». Così anche Candiani: «Grazie al Comune e a Regione per aver sostenuto l’iniziativa; è bello che il paese esca da un momento difficile con la realizzazione i un luogo per la comunità, è una bella iniziativa quella di ritrovarsi e farlo in un luogo così bello lo è ancora di più».

Oggi e domani a partire dalle ore 18 in questa area si terrà la festa del Comune di Castronno grazie alla collaborazione della nuova Proloco comunale guidata da Fabrizio Catellani.

Il progetto dell’area feste

I lavori erano cominciati nel 2020 poco prima l’inizio della pandemia e sono terminati giusto in tempo per consentire ai ragazzi di partecipare ad un camp estivo organizzato dal Comune di Castronno a luglio di quest’anno. L’area feste è una struttura di circa 600 metri quadrati: comprende cucina, bagni, locali attrezzati e 480 metri quadrati di posti a sedere al coperto.

L’opera è stata realizzata con fondi Regionali destinati alla realizzazione di opere pubbliche e per lo sviluppo territoriale: «Il primo contributo regionale di 300mila euro é stato concesso dalla giunta Fontana a tutti i comuni lombardi per la ripresa economica in tempo di Covid – ha spiegato il primo cittadino – il secondo contributo di 170mila euro è stato ottenuto grazie ad un progetto presentato alla giunta lombarda per l’esecuzione di tutti i camminamenti dell’area con eliminazione delle barriere architettoniche. Il terzo e ultimo contributo di 174mila euro è il risultato dell’aggiudicazione di un bando con il quale abbiamo realizzato il campo da calcio a 5 in sintetico e i due skyfitness realizzati in zona scuole. Ci tengo a precisare che questi contributi sono rimasti sul territorio lombardo in quanto i lavori sono stati progettati e realizzati da progettisti ed imprese lombarde. Allora un ringraziamento anche agli a addetti ai lavori: allo studio Brusa Pasquè, all’ingegnere Aceti, ingegnere Fiori, ingegnere Garoni, ingegnere filippini, architettoilani e all’architetto Tabano dell’impresa Tabano di Venegono, all’arch Biffi della ditta tipiesse di Bergamo e alla ditta Macchi Spiedimondial di Castronno. Grazie all’associazione Vecchi Bulloni per le stupende auto d’epoca presenti e un grazie di cuore al ns cittadino Ambrogio Nicora della Nicora Garden che ha offerto l’esposizione di piante».

Ma non è finita qui, ha concluso il primo cittadino: «Ora abbiamo in mente di realizzare un parco giochi per i bambini all’interno di quest’area, una nuova tensostruttura, nuovi spogliatoi e nuovi campi da basket e volley all’aperto. Abbiamo già qualche progetto pronto nel cassetto. Credo, anzi sono certo, che chi amministra la regione ci aiuterà perché, come si è visto, la giunta Fontana ha a cuore la realizzazione di spazi per i nostri giovani».