Pronti a montare in sella come Fantozzi e Filini? Torna la Coppa Cobram

All’Approdo Calipolis, in valle Olona, si disputerà la seconda edizione della coppa Cobram, ispirata alla saga fantozziana e coordinata dal Gruppo Filini, in collaborazione con i Calimali

Torna dopo un’attesa troppo lunga la Coppa Cobram, il raduno ciclo goliardico che tre anni fa aveva conquistato la valle Olona. Fans di Fantozzi e amanti delle due ruote avevano “invaso” l’area dei Calimali per una giornata all’insegna delle risate, in cui non solo i protagonisti, ma anche le tante persone accorse per assistere alla gara, avevano potuto divertirsi.

Non erano mancati pantaloni ascellari, bretelle, biciclette strambe e personaggi buffi ispirati proprio alla saga fantozziana, una passione tricolore condivisa da un po’ tutti nel nostro Paese.

Dopo il Covid, in questa stagione di ripartenza, torna dunque quello che è destinato a diventare un appuntamento annuale irrinunciabile: lo avevano dichiarato i volontari dei Calimali- che ospiteranno l’evento – e ne sono convinti i promotori della Coppa Cobram, il “Gruppo Filini”, la compagnia di ragazzi fagnanesi che si occuperanno dell’organizzazione.

Il gruppo si è formato una dozzina di anni fa in in occasione di un addio al celibato. Da allora questa definizione, che attinge alla loro passione per i film di Paolo Villaggio e soprattutto il personaggio del ragionier Filini, li ha accompagnato nel corso del tempo e in tutte le loro avventure, dalle gite per seguire le tappe del Giro d’Italia su e giù per lo stivale, a questo evento nella loro valle Olona, a due passi da casa.

Uno di loro, Luca Galmarini, ci racconta il loro stato d’animo prima di questa simpatica competizione: «Che dire: finalmente arriva questa seconda edizione. E’ una edizione speciale, ancora piu attesa della prima: la aspettiamo da ben 3 anni. Ogni anno ci abbiamo tentato, ma questo maledetto Covid non ci ha mai lasciato scampo….e per sicurezza ed evitare rischi si è optato nostro malgrado per la rinuncia. 11 settembre – data fatidica – dove vorremmo ci fosse la giornata perfetta,con tante risate e tanto tanto divertimento per chiunque dai più piccoli ai più grandicelli, perché alla fine lo spirito del Gruppo Filini é proprio questo: regalare spensieratezza e felicità a chi ha la fortuna (in pochi casi spero sfortuna) di incontrarci»

«Il gruppo Filini vi da appuntamento a Calipolis per ore 10 con abbigliamento Fantozziano e Biciclette vintage, mi raccomando abbiamo tre anni da recuperare!» conclude Galmarini, preannunciando che il travestimento più bello verrà premiato dal presidente dei Calimali Claudio Caccin, sempre pronto a mettersi in gioco e a partecipare anche ai momenti più buffi e divertimenti. Nel 2019, infatti aveva personificato il mega direttore di “Fantozzi contro tutti”.

E quet’anno quali novità troveranno i partecipanti alla Coppa Cobram?

Certamente non mancheranno la “Cima del Diavolo” e il matrimonio alla “Trattoria al Curvone”, ma certamente il Gruppo Filini sta studiando buffe e simpatiche novità.

L’appuntamento è per sabato 11 settembre alle 10 all’approdo Calipolis, in valle a Fagnano Olona. E tutti in bici..”Alla bersagliera”!