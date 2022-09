Sono in provincia di Varese le classi più popolose della Lombardia: alle superiori la media è di 24 studenti

Le classi più popolose della Lombardia sono alle superiori della provincia di Varese. Il dato emerge dalla fotografia di inizio anno dell’Ufficio scolastico regionale. La media varesina di alunni per classe è di 24: in totale sono 40.306 ragazzi per 1683 gruppi. La media di tutti gli ordini e i gradi, però, è di 22 perchè alla primaria le classi sono di circa 20 alunni mentre alle medie di 22.

Nel 2021, l’indagine di Tuttoscuola aveva fotografato la situazione delle “classi pollaio” anche in provincia di Varese

PROSEGUE IL CALO DI ISCRITTI

Gl ultimi 5 anni del percorso scolastico rimangono anche i soli a registrare una crescita della popolazione studentesca, + 1,4%. L’emorragia di iscritti è sempre più pedante nell’infanzia dove il calo è stato del 6,97%, alla primaria del 5,25% e alle medie del 2,5%.

Gli alunni sono 6158 nel ciclo dell’infanzia, 34.357 alla primaria, alle 23102 medie e 40306 alle superiori per un totale di 103.923 alunni di cui 4216 con disabilità.

IN CRESCITA IL NUMERO DEI PLESSI

Questa mattina, la campanella è suonata in 106 plessi ( uno in più di due anni fa) di cui 72 sono comprensivi, 32 istituti superiori e 2 CPIA : ci sono 283 sezioni dell’infanzia, 1747 classi della primaria, 1065 delle medie e 1687 alle superiori.

OLTRE 10.000 DOCENTI

A livello di personale torna a crescere il numero delle reggenze: in provincia di Varese si contano 91 presidi e 14 reggenze.

I docenti totali sono 10.531 di cui 566 nell’infanzia, ,2714 alla primaria, 1888 alle medie e 3110 alle superiori. 2253 sono i posti del sostegno.

Dalle graduatorie si è assunto 6915 docenti di ruolo in tutta la Lombardia, in particolare sono 2282 per il sostegno mentre sono state assegnate 22582 supplenze.. Per il potenziamento sono stati assunti altri 622 insegnanti di cui 20 al’infanzia, 247 alla primaria, 68 alle medie e 287 alle superiori . In provincia di Varese le immissioni in ruolo sono state 424

Infine, in provincia di Varese sono entrati in organico 105 DSGA, 622 assistenti amministrativi, 217 assistenti tecnici e 1748 operatori scolastici.