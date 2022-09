“Puliamo il mondo“, a Caronno Varesino in azione ragazzi delle medie

«Oggi abbiamo passato una bellissima mattinata con i ragazzi della seconda media e i loro professori»: lo racconta il sindaco di Caronno Varesino Raffaella Galli nel descrivere l’iniziativa legata all’ambiente che ha visto in prima fila i ragazzi delle scuole.

Dotati di pettorina, sacchi, scope e ramazze i giovanissimi amici dell’ambiente si sono dati da fare per le strade del paese. Un’iniziativa riuscita che ha coinvolto diverse decine di studenti, nonostante il clima non fosse dei migliori.

«Grazie ragazzi, professori, Dirigente scolastica, protezione civile, carabinieri in congedo e i miei colleghi dell’amministrazione», ha concluso la sindaca esprimendo soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione che insegna i valori della pulizia, del rispetto per l’ambiente e la cura dei luoghi a ragazzi che si affacciano alla vita.

«Ci vediamo il prossimo anno con LegaAmbiente»