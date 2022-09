Il pullman salta la fermata di Luvinate perché troppo pieno. L’azienda assicura “Troveremo una soluzione”

Un lettore ci segnala un problema di affollamento sui mezzi della Linea N20 che da Sesto arriva a Varese passando da Gavirate.

Spesso accade ed è accaduto oggi e poi è accaduto già in passato che il pullman N20 delle Autolinee Varesine, proveniente da Gavirate verso Varese, alla mattina non si ferma alla fermata tra Luvinate e Casciago esattamente alla fermata -Luvinate via Vittorio Veneto alle ore 7.21 – perché pieno e l’autista fa cenno che sarebbe passato un altro pullman ma purtroppo fantasma perché anche dopo un po’ non passa niente, recando danno a chi deve andare a lavorare o andare a scuola pagando però un abbonamento di un servizio mai avvenuto o avvenuto con beffa perché ti vedi passare il pullman e non fermarsi siccome poi la risposta di autolinee varesine è stata giustificando che il numero di afflusso passeggeri e stato eccessivo per quel giorno.

Io mi chiedo se un utente deve essere trattato così nonostante già il problema e da tempo che si propone??

La replica dell’azienda Autolinee Varesine

Sulla linea N20, nella giornata di ieri e di oggi, sono stati regolarmente impiegati in servizio i tre autobus previsti per l’accesso a Varese entro le ore 8.00. Di questi tre autobus, uno è un autosnodato, che garantisce una capienza pressoché doppia rispetto ai bus di dimensioni standard: i tre autobus si dividono equamente le fermate dei vari paesi, così da fare in modo che un unico autobus si fermi a ciascuna fermata.

Purtroppo, tra ieri e oggi si è avuto davvero un surplus inaspettato di passeggeri (in realtà non solo sulla N20) e quindi alcune fermate non sono state effettuate perché non c’era più materialmente possibilità di caricare nessuno a bordo: tutti e tre gli autobus in servizio avevano infatti raggiunto la capienza massima.

Nonostante il servizio non possa più essere alle dimensioni dell’anno scorso, quando lo “stato di emergenza nazionale” garantiva ampi finanziamenti aggiuntivi (e permetteva dunque un numero quasi illimitato di rinforzi, anche coinvolgendo anche altre compagnie con i bus da turismo), già da domani proveremo ad organizzare una nuova soluzione sulla linea N20, così da evitare il ripetersi di episodi tanto spiacevoli.