“Punti di vista”, quattro fotografi espongono alla Palazzina della cultura di Daverio

Le opere saranno in mostra sabato 24 e domenica 25 settembre. Sabato sera proiezioni e letture con Betty Colombo

“Punti di vista” è il titolo della rassegna fotografica che sarà allestita il 24 e il 25 settembre alla Palazzina della Cultura di Daverio.

«Con Mauro Tiziani abbiamo avuto l’idea di organizzare un evento fotografico a Daverio e portare nella Palazzina della Cultura quella che per noi è la passione per la fotografia – spiega Giuliano Provino, uno dei fotografi che esporrà le sue opere (nella foto)- . Ho avuto modo cosi di conoscere la Pro loco daveriese, la Consulta Giovani e unirmi a loro nell’organizzare questo primo evento culturale legato alla fotografia a Daverio. Esporranno: Karen Berestovoy, Enrico Chiaravalli ,Gabriele Vanetti e Giuliano Provino.

Ognuno di noi porterà la propria esperienza fotografica e il proprio Punto di vista. Parteciperà ospite anche un gruppo fotografico molto attivo su facebook CLICK and GO e ovviamente non poteva mancare uno spazio dedicato ai giovani daveriesi organizzato dalla Consulta Giovani.»

Sabato Betty Colombo darà voce alle emozioni e al Punto di vista dei quattro autori. La serata verrà condotta da Emiliano Pedroni.

Questi gli orari della mostra:

sabato 24 dalle ore 15 alle 24

domenica 25 dalle ore 9 alle 20

Proiezioni: sabato 24 ore 21