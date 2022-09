Può funzionare un mondo senza politica? Un dibattito etico a Varese in vista del voto

Può funzionare un mondo senza politica? E’ la domanda, tratta dall’enciclica “Fratelli tutti”, che si pone il centro culturale Massimiliano Kolbe di Varese a pochi giorni dalle elezioni in un incontro organizzato con il patrocinio del comune di Varese.

Per approfondire l’enciclica, vista come strumento per vivere l’impegno sociale e politico nel mondo di oggi interverranno Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale dell’arcidiocesi di Milano e Emmanuele Forlani, direttore generale della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

L’appuntamento è per mercoledì 14 settembre alle 21 in Salone Estense, via Sacco 5 a Varese. L’evento sarà trasmesso anche in streaming, sul canale You Tube del centro culturale Massimiliano Kolbe.