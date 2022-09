Quattro nuovi istruttori di speleologia in provincia di Varese

Si sono svolti con successo gli esami di accertamento per Istruttori Sezionali di Speleologia del CAI, iniziativa tenutasi a Clivio dal 9 all’11 settembre e che ha visto i 4 candidati impegnati in una serie di prove teoriche e pratiche per dimostrare le loro capacità tecniche e culturali necessarie per collaborare nello svolgimento di corsi di introduzione alla speleologia. L’evento, organizzato dalla sezione di Carnago in collaborazione con il Gruppo Speleologico Prealpino, si è articolato attraverso tre distinte giornate, trascorse sotto costante osservazione da parte del pool di esaminatori composto da quattro Istruttori della Scuola Nazionale di Speleologia CAI con il Direttore degli Esami, lo speleologo del Gruppo Grotte Milano Ferruccio Tomasi.

Dopo la prima giornata dedicata all’esposizione teorica di varie tematiche inerenti la didattica, il secondo giorno ha visto protagoniste le pareti della palestra di roccia presso il Monte Useria di Arcisate, con innumerevoli manovre su corda, poi l’ultimo giorno esaminatori e candidati si sono recati all’interno di una grotta de Monte Campo dei Fiori, momento importante per verificare la capacità di ogni aspirante istruttore nell’accompagnare in grotta persone inesperte, l’approccio psicologico adeguato per situazioni dove qualche volta potrebbero verificarsi momenti di panico dovuti quasi sempre a stanchezza, paura del buio, del vuoto e degli ambienti stretti. Sono stati simulati anche eventi di pericolo con la presenza di soggetti traumatizzati, e qui occorre assolutamente operare con sangue freddo e capacità.

Al termine delle tre giornate di esame, i quattro candidati hanno brillantemente superato ogni prova, dimostrando preparazione e conoscenze tecniche tali da permettere loro di collaborare nello svolgimento dei corsi di introduzione, il primo dei quali inizierà proprio il 21 settembre. Nel primo pomeriggio di domenica 11 settembre la commissione esaminatrice ha quindi comunicato ai candidati il superamento delle prove e il conseguimento della qualifica di Istruttore Sezionale di Speleologia, momento di gioia e soddisfazione reso ancora più piacevole dal rinfresco e dal brindisi con champagne, preceduto dalla consegna ufficiale degli attestati a cui hanno presenziato anche il Direttore del Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio Stefano Nadile, il Presidente del Gruppo Speleologico Prealpino Guglielmo Ronaghi e Francesca Curletto, rappresentante di “Naturalis Insubria”, Associazione operante nell’ambito del Museo di Clivio per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e paleontologico dell’area I migliori auguri ai neo Istruttori Claudia Crema, Barbara Giuliani, Andrea Triggiani e Alberto Carrer per una sempre più brillante e operosa carriera al servizio della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI.